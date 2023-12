No queremos tropas chilenas para la guerra

Por Alicia Lira y otros

Señor

Gabriel Boric Font

Presidente de la República de Chile

Presente

Señor Presidente, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, organización que hace seguimiento a temas de militarización y paz, le escribe con alta preocupación porque en las próximas semanas se debería aprobar en el Congreso un Acuerdo entre la Unión Europea y Chile el que, entre otras materias, nos comprometerá militarmente con estos países, los que en su mayoría son miembros de la OTAN, la alianza militar que ha estado involucrada en intervenciones y asesinatos en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Siria y Libia.

Entre los ocho puntos que está denunciando la Plataforma “Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio” y que nos preocupa y rechazamos, por las implicancias que tiene para nuestra nación, se indica que este Acuerdo “Involucra a Chile en operaciones militares” donde “militares chilenos podrán ser enviados a combatir, amenazando nuestra neutralidad y arriesgando represalias por alinearnos con la Unión Europea”.

Recordamos que el documento de la Unión Europea “Una nueva agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe”, escrito en vísperas de la reunión de la CELAC-UE, fechado el 7 de junio de 2023, ya planteaba que la UE debía “explorar las posibilidades de nuevas asociaciones en materia de seguridad y defensa” e inclusive “podría profundizarse, por ejemplo, mediante la celebración de Acuerdos Marco de participación en OPERACIONES de la UE en terceros países”.

Así mismo, en un documento del Parlamento Europeo, de la Comisión de Asuntos Exteriores y Comité de Comercio Internacional, sobre los avances del Acuerdo de la EU con Chile, fechado el 20 de octubre de 2023, se señala que se “Acoge con satisfacción el inicio del diálogo bilateral UE-Chile sobre seguridad y defensa; pide profundizar la cooperación en materia de defensa y seguridad con Chile, también en el marco de la Brújula Estratégica” (su Plan de Acción).

Como es conocido, la Unión Europea y la OTAN están apoyando militarmente a Ucrania en la guerra que se desarrolla con la Federación de Rusia. Un acuerdo con la Unión Europea, como denunciamos, el que comprometiera a Chile militarmente con estos países, con sus intereses geopolíticos, significaría que nuestro país debería enviar tropas chilenas a Ucrania, a África, o a otros lugares que quisiera defender, en virtud del acuerdo, la Unión Europea. Rechazamos que las Fuerzas Armadas chilenas, incluso policiales, pudieran ser utilizadas por la Unión Europea.

Nuestro país debe mantener la postura histórica del Movimiento de Países No Alineados; nuestro país no debe apoyar militarmente conflictos de otros Estados; nuestro país debe estar a favor de la paz y de las negociaciones y la resolución no violenta de los conflictos internacionales. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas sólo deben servir para la defensa de nuestra soberanía nacional, no para reprimir conflictos internos, ni menos para ser usadas por países extranjeros.

Llamamos al gobierno, al Congreso, a revisar el Acuerdo con la Unión Europea y a no firmar ni aprobar ningún compromiso que comprometa a las Fuerzas Armadas chilenas en operaciones o apoyo militar en los conflictos presentes o futuros que pudieran tener los países de la Unión Europea u otros Estados extranjeros. Al mismo tiempo, nos sumamos a las preocupaciones y peticiones de la Plataforma “Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio” sobre el Acuerdo de Chile con la Unión Europea, que menoscaban nuestra soberanía con las mismas pretensiones colonialistas e imposiciones del Norte Global que no tienen otro fin que seguir saqueando nuestras riquezas.

Agradecemos su respuesta.

Atentamente,

Alicia Lira, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Patricio Vejar, Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Hervi Lara, Comité Oscar Romero, SICSAL–Chile

Carlos González, Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos

Pablo Ruiz, Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile