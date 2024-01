No volverán a los escenarios: Rage Against The Machine anuncia su disolución definitiva

La revolucionaria banda de rock estadounidense Rage Against The Machine anunció este miércoles su disolución definitiva y la consiguiente cancelación de las giras y conciertos que tenían planificados para este año.

La información fue dada a conocer por el baterista del grupo, Brad Wilk, quien realizó una publicación en Instagram anunciando que el tour de reunión «Public Service Announcement» -el cual partió en julio de 2022 y tenía previsto aterrizar en Chile- no se reanudará.

«Sé que mucha gente está esperando que anunciemos nuevas fechas para todos los shows cancelados de RATM. No quiero enredar más a la gente ni a mí mismo», señala el comunicado publicado por Wilk.

«Entonces, si bien ha habido alguna comunicación de que esto podría suceder en el futuro. Quiero hacerles saber que RATM (Tim, Zack, Tom y yo) no estaremos de gira ni tocaremos en vivo nuevamente. Lo siento por aquellos de ustedes que han estado esperando que esto suceda. Realmente desearía que así fuera», agregó.

Finalmente, Wilk señaló que «odio cancelar conciertos. Odio decepcionar a nuestros fanáticos. Todos ustedes han esperado tan pacientemente para vernos y eso nunca se me escapa. Nunca doy eso por sentado. Para ustedes tengo la máxima gratitud y respeto».

Cabe recalcar que ésta se trataría de la tercera separación que vive la agrupación estadounidense tras la de 2000 y 2011. En 2022, Rage Against The Machine volvió a los escenarios momentáneamente, pero debieron cancelar su gira luego de una lesión que sufrió Zack de la Rocha. Desde entonces, los fanáticos estaban esperando que la banda anunciara nuevas fechas del tour. Sin embargo, todo indica que esto no sucederá.