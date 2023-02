«Nuestros adversarios no están al lado, están al frente»: Partido Socialista y Apruebo Dignidad enfrentarán juntos las elecciones de consejeros constitucionales

Pasadas las nueve de la mañana de este lunes comenzaron a llegar a la sede del Servicio Electoral los dirigentes del Partido Socialista, el Partido Liberal, el Frente Amplio y el Partido Comunista, fuerzas que sellaron un pacto de cara a la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo. La lista, que finalmente no contó con la presencia del PPD ni del Partido Radical, llevará por nombre Unidad para Chile.

El anuncio fue dado a conocer por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien lamentó la ausencia del resto de las fuerzas que componen el Socialismo Democrático, pero recalcó que el adversario común de la «lucha ideológica» sigue siendo la derecha.

«Estamos contentos de poder estar en una mayoría para poder enfrentar esta lucha que es ideológica, de formas de ver la sociedad. Nuestros adversarios no están al lado, están al frente, los adversarios son la ultraderecha, la demagogia, el populismo y para eso vamos a trabajar con mucha seriedad durante esta campaña», declaró la timonel socialista.

Consultada por El Ciudadano acerca del estado en que queda el Socialismo Democrático tras esta división, Vodanovic señaló que la inscripción de la lista junto a Apruebo Dignidad «es una decisión de carácter meramente electoral que se adoptó por la mayoría de nuestra militancia en la comisión política. No nos diferencia con ellos [el PPD] nada, de hecho se trabajó una base conceptual constitucional entre todos los partidos de ambas coaliciones, porque lo que nos diferencia es la derecha. Con la derecha tenemos profundas diferencias y es ahí donde nosotros tenemos que marcar, en unidad, la posibilidad de pelear dentro del Consejo Constitucional».

El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, celebró la decisión del Partido Socialista señalando que «la mayoría de partidos de alianza de gobierno se han unido para darle a Chile una nueva Constitución que consagre un estado social y democrático de derecho. Estamos unidas y unidos por la salud pública, por la seguridad social, por terminar con las AFP y avanzar hacia un modelo de descentralización».

Acerca de la decisión del PPD de restarse del pacto electoral y la posible construcción de una nueva coalición junto al Partido Socialista, el timonel frenteamplista declaró que «hay quienes han optado por la división, pero la mayoría de los partidos de la alianza de gobierno se han unido para darle a Chile una nueva Constitución (…) Si esto decanta en un proceso de reconfiguración del tablero, en un proceso de mayor cohesión y unidad en torno a ambas coaliciones bienvenido sea, es un debate que nosotros hemos puesto en el centro. Nuestra opinión como Convergencia Social es avanzar hacia la máxima unidad posible entre abas coaliciones y en ello no nos vamos a perder».

A pesar de enfrentar la elección de consejeros constitucionales en listas separadas, distintas figuras del nuevo pacto electoral manifestaron su intención de seguir construyendo la unidad de las fuerzas progresistas a futuro. La diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez señaló a El Ciudadano que «hoy día tenemos una única alianza de gobierno no solo con una apuesta programática común sino que con una evaluación política común respecto al escenario que enfrenteamos como país. Yo creo que no es momento de exaltar las diferencias sino que mas bien de exaltar aquello en lo que estamos de acuerdo».

«Espero que entendamos que el adversario no está aquí sino más bien en quienes no quieren que Chile avance, en quienes no quieren que las mujeres tengamos más derechos, en quienes no quieren terminar con los privilegios de unos pocos», sentenció.