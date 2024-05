Oceanósfera de Chile obtiene importante premio mundial por su aporte a la educación y conservación marina: Ocean Awards 2024

Oceanósfera, Premio Ocean Awards 2024

En marzo de este año, se había anunciado que esta era la primera vez que una iniciativa de Chile y Latinoamérica estaba entre los finalistas de la categoría “Public Awareness Award” o premio conciencia pública del premio Ocean Awards , por contribuciones sobresalientes a la salud de los océanos. Este miércoles se confirmó la obtención de este importante reconocimiento.

Oceanósfera, fundación chilena valdiviana, de base científica pedagógica, obtuvo el premio Ocean Awards 2024, en la categoría “Public Awareness Award”. Esta es la primera vez que Chile y Latinoamérica están entre los finalistas de la categoría.

Los Ocean Awards o “premios océano” se otorgan cada año a personas, grupos, organizaciones o empresas que hayan realizado contribuciones sobresalientes a la salud del océano.

¿Qué dicen los Ocean Awards 2024 de Oceanósfera? : Premio Sensibilización Pública

El Premio a la Concientización Pública es para un individuo o grupo que este año haya logrado involucrar mejor al público con una campaña y/o contenido original sobre la conservación de los océanos.

¿Qué es?

Una organización de divulgación sin fines de lucro “con la misión de educar e inspirar a las personas a cuidar el océano y su biodiversidad”, dice Carolina J. Zagal, una de las tres cofundadoras, junto con Carla Christie y Consuelo Hermosilla. “Creemos firmemente que la educación y el contacto con la naturaleza es el camino para generar cambio”.

¿Y qué hace?

Enseña a los jóvenes, particularmente en las comunidades costeras rurales, sobre la costa del Pacífico de 6.435 kilómetros de largo de Chile, el océano y la biodiversidad marina. «Queremos que los niños de hoy disfruten de la naturaleza y tengan acceso a información sobre la vida marina que observan», dice Zagal. «Los niños pueden ser nuestros mejores maestros y son ellos los que tomarán las decisiones en el futuro».

¿De dónde vino la idea?

“Desde muy joven, todo lo relacionado con el océano me fascinó”, dice Zagal. «Estaba ansioso por aprender, pero no pude encontrar ningún libro que me ayudara». Parte de su misión es escribir y publicar libros infantiles ilustrados con fotografía submarina. El primero, Zoom Off: Animales Marinos, es la historia de un viaje de buceo en el que dos jóvenes exploradores encuentran “27 animales casi desconocidos en Chile, como tiburones, rayas, tortugas marinas, ballenas y delfines, además de especies que están amenazados y que debemos proteger”, afirma Zagal. A través de Ocean.sfera se han distribuido 1.000 ejemplares de forma gratuita a 122 entidades.

¿Qué fue lo primero que despertó su interés?

Aprendió a bucear y posteriormente asistió a un curso intensivo de ecología marina en la Universidad de Stanford después de terminar la secundaria. «Las inmersiones diarias en aguas frías y las conferencias aumentaron mi pasión por crear conciencia sobre la biodiversidad y la importancia únicas del océano», dice. “Decidí entonces que si quería aprender más sobre los ecosistemas marinos de Chile, tenía que estudiar biología marina”. Tras finalizar su doctorado, pasó 20 años enseñando en universidades y trabajando para organizaciones medioambientales antes de fundar Oceanósfera.

La iniciativa organiza talleres y actividades para jóvenes, familias y guardaparques nacionales, proporcionándoles guías de campo, libros y guías digitales, que distribuye a escuelas, bibliotecas y otras instituciones comunitarias.

¿Qué pasa con el trabajo de terreno?

«La educación no debería ser sólo teórica», dice Zagal. El equipo de Oceanósfera espera conseguir financiación para crear un centro de educación marina donde los niños puedan explorar la playa y aprender a navegar en kayak y bucear.

¿Qué sigue?

Una nueva gama de guías, en colaboración con The Nature Conservancy Chile. Uno sobre los peces óseos litorales de Chile y otro sobre sus 32 Áreas Marinas Protegidas. También están buscando financiamiento para imprimir un libro sobre tiburones, rayas y quimeras de Chile, y un juego de cartas educativo sobre tortugas marinas.

