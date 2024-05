Ofician al Ministerio del Interior y a Ricardo Yáñez por muerte de Emilio Latorre en Bajos de Mena

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en Bajos de Mena, Puente Alto, cuando un funcionario de Carabineros lo baleó por la espalda con su arma de servicio, tras no portar sus documentos. “Estas son las verdaderas consecuencias de la Ley Nain Retamal, que se suma a la ola de proyectos de gatillo fácil que promueve la derecha. Así no podemos seguir, no podemos respaldar la impunidad”, afirmó Gazmuri.

En el documento, la diputada solicitó explicaciones a Carabineros, pues el certificado de defunción no da cuenta de su causa de muerte, ni del lugar en que se produjo. En los registros audiovisuales exhibidos por la familia de Emilio Latorre, se muestra claramente cómo el joven falleció en una de las calles de Bajos de Mena, y no en el Cesfam como afirman los funcionarios de la institución.

Además, su familia reportó que el joven no poseía un arma de fogueo, ni se encontraba dentro de un vehículo robado. «Lo arrastran, le pescan un pie, lo arrastran, lo dan vuelta, le trajinan el bolso y él no tenía nada. Podrían haber dicho ‘lo pillamos con una pistola’, pero él no tenía nada», indicó Emilio Latorre, padre del fallecido.

Por otro lado, la diputada Gazmuri afirma que si bien Latorre rehuyó del control policial, recalcó en que no se siguió el procedimiento adecuado, pues se debía llamar al fiscal de turno y esperar las pericias del Servicio Médico Legal, hecho que no ocurrió.

“Reiteramos poder informar a esta diputación el resultado del sumario interno y en particular el parte policial de los efectivos a fin de aclarar las circunstancias que rodearon la muerte de Emilio”, concluyó la diputada Ana María Gazmuri.

*Fotografía de 24 horas*