¡Oh, sorpresa!: Mariana Aylwin no descarta pacto electoral de Amarillos con republicanos

En conversación con La Tercera, la exministra de Educación, Mariana Aylwin (Amarillos) se refirió básicamente a dos cosas: la polémica que generó al interior de la colectividad el voto de su presidente y único representante en el Congreso, Andrés Jouannet, respecto al retorno de la justicia militar y sobre un eventual pacto con republicanos con el fin de apoyar a un candidato único de oposición.

El pasado 19 de abril, la senadora por el Maule, Ximena Rincón (Demócratas), aseguró que está abierta a construir «un gran bloque» con el Partido Republicano si es que la colectividad de ultraderecha deja atrás «la lógica trasnochada» de José Antonio Kast.

Respecto a lo anterior, Aylwin se refirió a los dichos de Rincón y aclaró su posición indicando que «depende dónde y para qué. Yo no me uniría con Republicanos para cualquier cosa. Pero si hay un candidato de la oposición que sea apoyado desde Republicanos hasta Demócratas, no tengo problema«.

En ese sentido, apuntó: «no me gustan, me siento lejos (de republicanos)». Pero aclaró que cuando hay objetivos en común, la unión se hace imprescindible. «Por ejemplo, el objetivo de derrotar la propuesta de la Convención unió desde Demócratas hasta republicanos», subrayó.

Respecto a la polémica indicación que reponía la justicia militar para juzgar, bajo ciertos contextos, a Carabineros y Fuerzas Armadas, el cual contó con el voto favorables del presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, Aylwin señaló que hubo una equivocación «en responder tan rápido, tan fácil, a un tema tan complejo».

Finalmente, mostró preocupación respecto a la fuga de 119 militantes que sufrieron durante el primer trimestre del año. «Me preocupa cuando sale gente que entró ilusionada, quería tener una participación y no la tuvo».