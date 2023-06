OMS calificará al endulzante «aspartamo» como posible cancerígeno: Revisa qué alimentos lo tienen

Tras años de investigaciones, la OMS finalmente decidió declarar al popular edulcorante aspartamo como una posible sustancia cancerígena. Si bien la información no se ha anunciado de forma oficial, filtraciones a la agencia de noticias Reuters aseguran que el organismo internacional pretende que esta clasificación comience a regir desde julio de este año.

La decisión responde a un fallo dictado a inicios de junio por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la rama de la OMS dedicada al estudio de esta enfermedad. Dicha instancia tuvo por objetivo revisar la evidencia publicada sobre los efectos del aspartamo en la salud de los consumidores, un debate que ha sido resistido particularmente desde las asociaciones de bebidas, uno de los alimentos que más utilizan esta sustancia.

Los fallos del IARC pueden llegar a tener un gran impacto legal: en 2021, años después de que el organismo declarara al glifosato como posible cancerígeno, la empresa Bayer perdió por tercera vez una apelación contra los veredictos de la justicia estadounidense que le daban la razón a los clientes que culpaban de sus cánceres al uso de herbicidas con glisofato.

A pesar de esto, algunos expertos han calificado las decisiones del organismo como «alarmistas», debido a que la IARC también ha calificado en años anteriores al trabajo nocturno, el uso de celulares y el consumo de carnes rojas como posibles sustancias cancerígenas.

De todas formas, existen investigaciones que avalan la postura del IARC: en 2022, un estudio realizado en Francia analizó el estado de salud de 100.000 adultos y concluyó que aquellos que consumían edulcorantes artificiales en gran cantidad presentaban un riesgo de cáncer ligeramente mayor.

Según señalan desde Reuters, se espera que el 14 de julio se publiquen dos informes sobre esta materia: uno realizado por el IARC y otro a cargo del Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, gestionado conjuntamente por OMS y por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En este último documento se revisarán las actuales recomendaciones de consumo diario de aspartamo teniendo en cuenta el informe de IARC.

¿En qué se utiliza el aspartamo?

Descubierto en 1965 por el científico James M. Schlatter, el aspartamo se ha convertido desde entonces en uno de los endulzantes más utilizados en la industria alimentaria, al punto de estar presente en el 60% de los productos bajos en calorías que se comercializan en el mercado.

El aspartamo se utiliza principalmente en bebidas light y zero, pero también en chocolates, chicles y helados. En Chile, algunos de los productos más reconocidos que utilizan aspartamo son las bebidas Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light y Fanta Zero y los chicles Trident y Orbit.

Cabe destacar que ya en mayo la OMS ya señaló que los edulcorantes pueden llegar a tener efectos negativos sobre la salud si es que se consumen por largo plazo. Algunas de las posibles consecuencias del consumo prolongado de edulcorantes son el aumento del riesgo de diabetes de tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad en adultos.