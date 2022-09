Organizaciones fantasmas en los millonarios pagos de publicidad radial que llaman a rechazar la nueva Constitución

“No están inscritas en el comando de la Franja Ciudadana del Rechazo, pero usan sus mensajes y su música. Han gastado, en conjunto, más de $269 millones para difundir avisos en emisoras como Corazón, Activa, Imagina, FM DOS y Pudahuel, además de radios regionales”

“No se conoce quiénes las integran y no registran actividad en la web ni en redes sociales. El Servel rechazó informar quiénes son sus representantes, pero CIPER confirmó que dos son militantes de RN. Cuatro de estas organizaciones emplean la misma agencia que prestó servicios a la campaña presidencial de Chile Vamos. Una persona que figura como donante de una de estas entidades dijo que no conocía esa organización y que en realidad había hecho un aporte a Evópoli”.

Se señala así en el reportaje de Ciper Chile, titulado: “Las cinco organizaciones “fantasmas” que pagan los avisos del Rechazo en las radios más populares”.

Al reportaje denuncia de Ciper, se sumó la reciente investigación que inició SERVEL Chile, la que apunta a las eventuales responsabilidades del senador Carlos Kuschel y el exconstituyente Harry Jürgensen, ambos del ultraderechista Partido Republicano e integrantes de una organización que habría recibido financiamiento ilegal para hacer campaña por el Rechazo en la Región de Los Lagos.

“El Servicio Nacional Electoral (Servel) acogió una denuncia presentada el 11 de agosto contra la organización «Mi Chile Libre», la que no estaría en la nómina de organizaciones autorizadas por el organismo para realizar campaña electoral en la Región de Los Lagos, y por ende, recibir financiamiento”, destaca el medio Resumen el día de hoy en artículo publicado por Macarena Montes.

A continuación, compartimos el reportaje íntegro de Ciper Chile, sobre las organizaciones fantasmas por el rechazo en millonaria campaña de avisaje radial.

Las cinco organizaciones “fantasmas” que pagan los avisos del Rechazo en las radios más populares

Por Ignacia Herrera y Macarena Segovia

“Para vivir sin miedo, para vivir tranquilo, este 4 de septiembre rechaza con esperanza, por una nueva Constitución. Franja Ciudadana por el Rechazo”, así finaliza uno de los spots pagados por la organización civil Impulso Norte que transmite una emisora regional. La entidad, autorizada por el Servicio Electoral (Servel) para hacer campaña y recaudar donaciones, está compuesta solo por dos personas y suma más de $144 millones en aportes recibidos, no registra actividad en la web ni en redes sociales, no se conoce su historia, no tiene personalidad jurídica y el Servel resolvió no informar a CIPER quiénes son sus representantes. Tampoco está inscrita en el comando de la Franja Ciudadana por el Rechazo (integrado por partidos de Chile Vamos, republicanos y organizaciones de La Coordinadora), aunque difunde propaganda radial con mensajes y música de esa franja.

CIPER identificó otras cuatro organizaciones civiles por el Rechazo –Chile Informa, Aconcagua Rechaza, Me Importa Chile y Unidos Somos Más Fuertes– con las mismas características de Impulso Norte que dificultan conocer quiénes están detrás de ellas. Las cinco no están inscritas ante el Servel como parte del comando de la Franja Ciudadana, pero pagan propaganda con contenidos de esta última en las radios más populares del país, como Corazón, Pudahuel, Activa y FM DOS, todas del grupo Ibero Americana Radio Chile, además de emisoras regionales de alta sintonía. De hecho, los spots incluyen hasta los jingles de la franja, registrados en su lista oficial de Spotify. En conjunto, hasta el 21 de agosto pasado, las cinco organizaciones habían recaudado $307 millones y habían pagado avisos radiales por más de $269 millones.

En el comando de la Franja Ciudadana dijeron a CIPER que no tienen una campaña oficial de propaganda en radios. Según indicaron, el comando «se inscribió ante el Consejo Nacional de Televisión con la única finalidad de coordinar y generar el material para la franja televisiva. Cualquier otra actividad propagandística que realicen las OSC (organizaciones sociales y civiles) no tiene relación con la labor de la Franja Ciudadana». El Servel autorizó al comando un máximo de $2.586 millones para gastos de campaña.

CIPER consultó al Servicio Electoral qué ocurre en aquellos casos en que se podría estar vulnerando el límite de gasto definido para un comando, debido a que organizaciones civiles individuales están pagando propaganda con contenidos que incluyen frases y música de ese mismo comando. Pero, el Servel no respondió.

Los vínculos entre estas desconocidas organizaciones civiles y los miembros del comando de la Franja Ciudadana son más extensos. Cuatro de estas entidades se relacionan con las radios a través de la Agencia Magno, la que prestó servicios a la campaña del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel. Y CIPER pudo comprobar -revisando contratos firmados con emisoras- que representantes de dos de estas organizaciones son militantes de RN.

Además, una persona que aparece en los registros del Servel como donante de Chile Informa -la entidad individual con mayor gasto en contratos con radios- dijo a CIPER que no conocía a esa agrupación y que en realidad había hecho un aporte a Evópoli. El donante, contactado por CIPER el 10 y el 16 de agosto, reiteró que no sabía de dónde provenía el donativo para Chile Informa que figura a su nombre y explicó que cuando él aporta a la política “es más que nada a través de Evópoli, que es lo que hice en esta oportunidad”. Agregó que el monto registrado por el Servel era “distinto” a lo que él asegura que entregó a Evopoli: “No puedo decir cuánto”.

En el registro de aportes publicado por el Servel con fecha 24 de agosto, este donante figura con tres aportes, dos de ellos a Evópoli, los que se hicieron el 17 y 22 de agosto. En Evópoli señalaron a CIPER que el partido «da cumplimiento a la normativa e instrucciones entregadas por el Servel. En virtud de lo cual, los aportes recibidos se informan en la plataforma de dicho servicio dentro de los tres días siguientes al aporte».

«PODRÍAN SER ORGANIZACIONES DE FACHADA»

En total, 635 organizaciones civiles y sociales fueron autorizadas por el Servel para participar de esta campaña, 255 por el Apruebo y 380 por el Rechazo. Estas entidades solo debían cumplir dos requisitos: no tener fines de lucro y estar integradas al menos por dos personas. No se les pidió contar con personalidad jurídica o demostrar que tienen una historia y actividades anteriores a esta campaña. Cada una tiene un límite de $150,9 millones de gasto electoral. Pero cuando estas entidades se integran a un comando, el monto que se les autorizó se suma a los de las restantes organizaciones que forman parte de esa instancia.

Las organizaciones individuales reciben las donaciones en cuentas particulares y tienen un plazo de tres días, desde que se materializó el aporte, para informar al Servel esa donación. Esto, porque para el plebiscito el Servicio Electoral no está autorizado a abrir cuentas electorales, como ocurre en otras votaciones cuando hay en juego financiamiento público para campañas. Desde las 40 UF por persona, equivalentes a poco más de $1,3 millones, el nombre de los donantes debe hacerse público.

CIPER solicitó al Servel, vía transparencia, los nombres de los representantes inscritos por las organizaciones civiles y sociales, para conocer quiénes están detrás de las campañas del Apruebo y el Rechazo, pero la información fue denegada. El organismo argumentó que está cubierta por la ley sobre protección de la vida privada, pues “podría comprometer una vulneración sobre datos personales y preferencias políticas de quienes son parte de cada organización”.

A juicio de Eduardo Engel, quien encabezó la comisión oficial que propuso reformas al financiamiento político tras los casos Penta y SQM, el hecho de “que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) puedan participar en las campañas del Apruebo y Rechazo es positivo”. Pero, agregó que “la legislación correspondiente tiene problemas serios de falta de transparencia y monitoreo de las fuentes de financiamiento que éstas reciben. Primero, porque no exigen identificar a quienes dirigen estas organizaciones, de modo que podrían ser organizaciones de fachada creadas por quienes no quieren aparecer públicamente apoyando una de las opciones. Segundo, porque las OSC reciben las donaciones directamente, no a través del Servel como ocurre en las elecciones habituales”

Todo lo anterior, dijo Engel, “dificulta la labor de fiscalización que realiza el Servel para detectar personas naturales que contribuyen por sobre los límites permitidos”.

CAMPAÑA RADIAL POR FUERA DE LA FRANJA

Las cinco organizaciones que no están inscritas en la Franja Ciudadana, pero que han pagado avisos radiales con contenidos de ese comando, presentan rasgos comunes: no tienen actividad en redes sociales ni en páginas web, por lo que no se conocen datos de contacto para comunicarse con ellas. Tampoco se sabe sobre sus historias y actividades. Y aquellas cuyos nombres hacen alusión a una zona del país -como Impulso Norte y Aconcagua Rechaza- son desconocidas en esos territorios.

Estas entidades son parte de una lista de 47 Organizaciones Civiles y Sociales (OCS) aceptadas por el Servel que prácticamente no son identificables, pues no tienen actividades públicas de campaña, no pertenecen a un comando, no tienen registros en redes sociales ni movimiento en la web. Algunas presentan páginas web genéricas o inactivas que no permiten establecer quienes están detrás de ellas. De este grupo, 42 van por el Rechazo y cinco por el Apruebo. En conjunto, concentraban más de $805 millones de los aportes para el plebiscito registrados por el Servel hasta el 21 de agosto. La cifra superaba los $601 millones acumulados por OCS que sí tienen registro de su trabajo en la web o son parte de algún comando.

La radio es una de las plataformas más efectivas en una campaña, porque llega a zonas donde es difícil hacer “puerta a puerta” o el acceso a internet no es expedito. Para este plebiscito, hasta el 21 de agosto el Servel registraba contratos por $539 millones con medios tradicionales, principalmente radios. CIPER estableció que, de ese monto, más de $269 millones de inversión en propaganda difundida por emisoras regionales y nacionales de perfil popular provienen de sólo cinco organizaciones civiles del Rechazo: Chile Informa ($143,2 millones), Me Importa Chile ($50 millones), Impulso Norte ($44,8 millones), Aconcagua Rechaza ($18,8 millones) y Unidos Somos Más Fuertes ($12,2 millones).

CIPER revisó las glosas de los contratos firmados por estas cinco organizaciones, publicados por el Servel a diario, accedió a registros de las propagandas enviadas a las radios y monitoreó los spots emitidos en los horarios y medios especificados en cada glosa hasta el 25 de agosto, identificando un común denominador en la propaganda: la utilización del nombre Franja Ciudadana por el Rechazo o la transmisión de algunos de los jingles oficiales de esa franja, que se pueden encontrar en su lista oficial de Spotify, promocionada por la cuenta del comando en Instagram el 12 de agosto, y que también aparecieron en el espacio de la franja televisiva.

“Vamos todos juntos, recházala, quiero oírlos cantando, recházala, todos juntos como iguales, recházala, y no plurinacionales”. Esa es parte de la letra del jingle “Recházala” que ha sonado en FM DOS. La emisora figuraba hasta el 21 de agosto solo con un contrato para campaña, el que fue firmado con la organización Chile Informa, según los registros del Servel. Hasta esa fecha, Chile Informa era la OCS con mayor gasto en contratos con medios: $143,2 millones con radios como FM DOS, Imagina, Mirador y Austral. A pesar de esta alta inversión, los aportes que había recibido hasta esa misma fecha, de acuerdo con los datos del Servicio Electoral, solo sumaban $56,3 millones.

La organización no tiene página web ni redes sociales y sus contratos con las radios son firmados a través de la Agencia Magno, propiedad de Carlos Bravo y Francisco Ballesteros. CIPER no logró identificar quién es el representante de Chile Informa ante el Servel, pero entre sus donantes destaca el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Juan Camus, quien aportó $9 millones.

Impulso Norte suma aportes por $144,6 millones, el monto más alto entre organizaciones civiles registradas por el Servel hasta el 21 de agosto. Entre sus donantes se encuentra Edmundo Hermosilla, exministro de Vivienda y actual director de la Federación del Rodeo. Tiene una inversión de $44,9 millones en radios regionales como Festival y Carnaval. También trabaja con Magno y algunos de sus avisos incluyen mensajes que terminan con una mención a la Franja Ciudadana por el Rechazo. El representante ante el Servel de esta organización -cuyo nombre no será publicado por CIPER para no vulnerar su derecho a mantener bajo reserva sus preferencias políticas- es exmanager y exsocio del senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke. La entidad está integrada por dos personas, no tiene página web y sólo hay un fanpage con su nombre, creado el 22 de junio de 2022 y que no registra movimiento desde esa fecha.

El 24 de agosto, en la tanda comercial de las 17:45, radio Corazón difundió una propaganda que termina con la misma frase del aviso de Impulso Norte: “Este 4 de septiembre rechaza con esperanza, por una nueva Constitución. Franja Ciudadana por el Rechazo”. Según los registros del Servel, este mensaje corresponde a la organización Me importa Chile, ya que era la única que figuraba con un contrato vigente con radio Corazón a esa fecha.

Hasta el 21 de agosto, Me importa Chile aparecía en los datos del Servel con $56 millones de aportes recibidos, $50 millones gastados en radios y otros $30 millones pagados por la “prestación de servicios creatividad y estrategia digital”. La información sobre el proveedor de este último servicio no es pública, ya que el Servel no incluye la identidad de medios o contratistas cuando se trata de labores en medios digitales.

Aconcagua Rechaza ha recibido donaciones por un total de $22 millones a través de 17 aportes de $1,3 millones cada uno, justo al borde de la cifra que obliga a hacer público el nombre del donante. Todos estos donativos están fechados el 12 de agosto. Su representante legal es un militante de Renovación Nacional, cuya identidad CIPER mantiene bajo reserva para no transgredir la ley de protección de la vida privada. Su gasto en radios asciende a $18,8 millones y también trabaja con Agencia Magno. Previo al registro de sus aportes ya figuraba con contratos en radios. La glosa de esos contratos indica que la campaña se llama “Rechazo así no”, que es el eslogan de la papelería que distribuyen en la calle personeros de la Franja Ciudadana por el Rechazo, según constató CIPER en terreno. Su propaganda radial también incluye contenido ligado a la Franja Ciudadana.

Unidos Somos Más Fuertes registra $28 millones en aportes. Su representante ante el Servel -cuya identidad CIPER mantiene bajo reserva- también es militante de RN. Ha invertido al menos $12 millones en medios. CIPER identificó que parte de sus spots difundidos por radios de la Región de Valparaíso también incluyen contenido de la Franja Ciudadana por el Rechazo.

La intermediaria de Unidos Somos Más Fuertes también es Magno. En esa agencia explicaron que tienen contratos con cuatro organizaciones de la sociedad civil “para gestionar planes de radios en distintas regiones. Somos una agencia de medios, no una productora ni menos una agencia creativa (…). Nuestro servicio fue solo de entregar el mix de radios donde se podía difundir el mensaje”, dijo Carlos Bravo, uno de sus socios.

ORGANIZACIONES «ANÓNIMAS» DEL PLEBISCITO

Entre las organizaciones sociales que no tienen sitio web, redes sociales o integrantes conocidos, cinco de la opción Rechazo encabezan la lista de las que han recibido más aportes: Impulso Norte, con ​​$144,6 millones; Aquí Estamos por Chile, con $65,6 millones; Lecheros del Sur por Chile, con $59,3 millones; Chile Informa, con $56,3 millones, y Me Importa Chile, con $56 millones. Por la opción Apruebo, la organización de estas características con más recaudación es la Corporación Aprueba por Chile, que suma $18,4 millones.

CIPER contactó a donantes que han aportado a organizaciones civiles difíciles de rastrear y cuyos nombres han sido publicados por el Servel. Varios de ellos dijeron que no conocen a quienes están detrás de las entidades a las que hicieron donativos. Uno de ellos es José Félix De Vicente Mingo, ex ministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, quien donó $5,7 millones a la organización Por una Constitución Bien Hecha. Consultado por CIPER, dijo no conocer bien a la entidad, pero que “un amigo me pidió que aportara». Algo similar respondió Francisco Javier Prieto Rodríguez, quien también dijo que donó a Chile Informa porque le pidieron que lo hiciera.

Ver en el siguiente link tabla configurada considerando los aportes registrados en la declaración del Servicio Electoral con fecha 21 de agosto de 2022

https://public.flourish.studio/visualisation/11011814/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/11011814

EN EL SECTOR DEL APRUEBO

Entre las organizaciones difíciles de rastrear está la Corporación Aprueba por Chile, que es la entidad con más aportes de la opción favorable a la propuesta constitucional (suma $18,4 millones). Su representante, Ezio Costa, la definió como “una red de organizaciones sociales, políticas, sindicales”. No tiene sitio web ni redes sociales. Tampoco participa en algún comando. Según los registros del Servel, recibió una donación de $4 millones del partido Convergencia Social, del Frente Amplio. En esa colectividad dijeron a CIPER que es una OSC que forma parte de la plataforma Aprueba x Chile, que agrupa a organizaciones sociales inscritas de forma individual y a comandos por el Apruebo, como Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático por el Apruebo.

En Convergencia Social indican que hicieron el aporte a la Corporación Aprueba por Chile para agilizar pagos de la campaña relacionados con viáticos, traslados y aspectos técnicos: “Decidimos aportar esa plata directo a la corporación para financiar eventos de fin de semana que se pudieran gestionar rápidamente. Es una suma de pagos pequeños, rendidos por la corporación y que nosotros también acompañaremos como respaldo de la donación en nuestra rendición propia como partido”, explicaron.

Además de estas organizaciones, CIPER identificó a 13 entidades, del Apruebo y del Rechazo, que registran gastos en medios digitales y/o medios tradicionales, pero que no declaran ante el Servel haber recibido aportes. Un ejemplo es Michis x el Apruebo, que declaró un gasto de $844 mil en propaganda en medios. CIPER contactó a esta organización que solo tiene registros de actividad a partir de julio pasado, cuando inició la campaña y activó su cuenta de Instagram. Esta se define como una plataforma de Ñuble que reúne a organizaciones inscritas y no inscritas ante el Servel, según comenta su coordinadora, Carla Retamal.

Entre los integrantes de Michis x el Apruebo figura el Frente Feminista de Convergencia Social, además de militantes del Partido Comunista y de colectividades del Frente Amplio. Según explicó Carla Retamal, han financiado sus gastos con actividades autogestionadas, como rifas y ventas. Además, recibieron materiales provistos por Convergencia Social.