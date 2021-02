Organizaciones sociales exigen la libertad del rapero español Pablo Hasel

Diferentes colectivos sociales, desde sus redes sociales, llamaron este lunes a manifestarse en diversas ciudades del Estado español para exigir que el rapero Pablo Hasel no vaya a prisión.

“¡No permitamos que Hasel sea encarcelado! Salgamos a la calle contra la represión y por nuestros derechos y libertades”, publicó desde su cuenta oficial de Twitter el colectivo Libertad Pablo Hasel.

Al mismo tiempo, la organización denunció que no ha sido condenado por “delitos de opinión, ha sido condenado por relatar hechos objetivos sobre la monarquía, la policía, etc. No ha sido condenado por la Ley Mordaza (…) ha sido condenado por el Código Penal”.

🔴 Actualizamos las convocatorias, la solidaridad sigue extendiendose por cada rincon del estado.



¡No permitamos que Hasel sea encarcelado!



Salgamos a la calle contra la represión y por nuestros derechos y libertades.#LlibertatPabloHasel pic.twitter.com/FOTnr3eqjN — Llibertat Pablo Hasel (@LlibertatHasel) February 1, 2021

A su vez, en el citado mensaje virtual, la agrupación civil puntualizó que este martes las manifestaciones en reclamo de la libertad de Pablo Hasel se realizarán en las ciudades de Vigo, Gijón, La Coruña, Madrid, Guadalajara, Iruñea, Málaga, Segovia.

Al mismo tiempo, en el llamamiento, la citada plataforma ciudadana puntualizó que la manifestación solidaria a realizarse en la ciudad vasca de Bilbao tendrá lugar este miércoles.

El próximo sábado 6 de febrero nos concentramos a las 18h en contra de la entrada en prisión de Pablo Hasel. Cuando reprimen nuestros derechos y libertades, es nuestro deber salir a la calle en respuesta.



¡Sal a la calle, organízate y lucha!

¡Libertad Pablo Hasel! pic.twitter.com/4j7aLkSGfg — Movimiento Antirrepresivo De Madrid (@AntirrepreMad) January 28, 2021

Por su parte, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid en su cuenta oficial en Twitter anunció que “nos concentramos a las 18H00 hora local en contra de la entrada en prisión de Pablo Hasel.

“Cuando reprimen nuestros derechos y libertades, es nuestro deber salir a la calle en respuesta. ¡Sal a la calle, organízate y lucha!, ¡Libertad Pablo Hasel!” son las consignas que promueve este colectivo.

Farsantes, @PabloHasel no ha sido condenado por:



1. Delitos de opinión, ha sido condenado por relatar hechos objetivos sobre la monarquía, la policía, etc.



2. No ha sido condenado por la Ley Mordaza que prometisteis derogar, ha sido condenado por el Código Penal. https://t.co/lIJzCQOsO4 — Llibertat Pablo Hasel (@LlibertatHasel) February 1, 2021

El rapero en cuestión, llamado Pau Rivadulla y conocido como Pablo Hasel desde su cuenta oficial en Twitter agradeció el pasado 29 de enero a “los mensajes de apoyo. Gracias de corazón. Ojalá la solidaridad y la lucha sirvan para que sea el último que tenga que pasar por algo así, aunque mientras suframos este Estado va para largo. Ojalá sirva para ver que atacan nuestras libertades”.

La Audiencia Nacional del país europeo condenó a Pablo Hasel a cumplir nueve meses y un día de prisión a partir del siete de febrero, fecha en la cual el rapero deberá presentarse voluntariamente a prisión, algo a lo que Hasel se ha negado públicamente.

Cortesía de TeleSUR

Te podría interesar

España: Rapero entrará en prisión por sus canciones