Organizaciones solicitaron al Comité de Ministros rechazar el proyecto de terminal gasífero: GNL Penco-Lirquén

Comité de Ministros deberá resolver reclamaciones contra proyecto GNL Penco-Lirquén

El Comité de Ministros, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, se reunió este 28 de agosto por cuarta vez este año 2023 y debía pronunciarse respecto del proyecto GNL Penco Lirquén, sin embargo, no alcanzó a hacerlo y quedó pendiente para la siguiente sesión.

Cabe consignar que, previamente, una petición para que se rechace el proyecto Terminal de terminal gasífero GNL Penco-Lirquén fue extendida por un conjunto de organizaciones al Comité, solicitando que “afirmen su rechazo a este nefasto proyecto que busca alterar un patrimonio natural-cultural de la Bahía de Concepción, la vida de las comunidades y un ecosistema defendido durante una década frente a un proyecto que aportará a la crisis climática y la devastación de los territorio”.

El texto de la carta entregada a la Ministra del Medio Ambiente, quien preside el Comité de Ministros, fue difundido por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y su tenor es el siguiente:

María Heloísa Juana Rojas Corradi

Ministra del Medio Ambiente

Presidenta del Comité de Ministros

Presente



Junto con saludar, le escribimos en su condición no solo de Ministra del Medio Ambiente, sino que como quien preside el Consejo de Ministros, instancia que sesionará este lunes 28 de agosto con una tabla que incluye un proyecto que arrastra una década de conflictividad socioambiental en la región del Biobío.



Nos referimos al proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén, el cual ha pasado por una cuestionada tramitación ambiental por diez años, escenario en donde la comunidad pencona y diversas organizaciones sociales han realizado diversas acciones en pos de la defensa del territorio ante la amenaza que presenta el proyecto.



Conocido como “Proyecto Octopus” -comprendido como el conjunto de Terminal Marítimo, Gasoductos y Central Termoeléctrica que buscaba instalarse en Bulnes-, esta iniciativa ha contado con una serie de irregularidades en su proceso de tramitación ambiental.



Ejemplo de aquello fue la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental por la Corte Suprema en 2017, luego que se denunciara el actuar del Servicio de Evaluación Ambiental «manera ilegal y arbitraria al poner término anticipado a la consulta indígena sin haber acudido a la comunidad».



En su nuevo proceso de tramitación ambiental, la empresa ha continuado con vicios que pasan por encima de la comunidad local. Comunidad lafkenche ha visto vulnerados su derechos al no considerar su vínculo directo con el borde costero que pretende afectar la instalación del terminal. Asimismo, el nuevo proceso de evaluación ambiental que llevó la empresa no dio respuesta a las afectaciones que se visibilizaron en el proceso de participación. Al mismo tiempo, vale considerar que se encuentra en trámite un recurso de invalidación por los mismos vicios que ha arrastrado este proyecto.



En un contexto de crisis climática, además de las propias irregularidades de este proyecto, vemos que éste no aporta a la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, toda vez que el GNL viene a profundizar la matriz económica-energética que existe actualmente.



Ante esto, le solicitamos que de cuenta de esta carta ante el resto del Comité de Ministros y afirmen su rechazo a este nefasto proyecto que busca alterar un patrimonio natural-cultural de la Bahía de Concepción, la vida de las comunidades y un ecosistema defendido durante una década frente a un proyecto que aportará a la crisis climática y la devastación de los territorios.



Se despiden, estando al pendiente de cualquier requerimiento o consulta,



Asamblea Territorial Penco-Lirquén

Asociación Indígena Koñintu Lafken Mapu

Campaña Parque Para Penco

Red de Mujeres Penco-Lirquén

Keule Resiste

Polo gastronómico de Lirquén

Junta de Vecinos Malaquias Concha de Lirquén

Coordinadora Chorera

Salvemos el Santuario Península de Hualpén

Coordinadora por la Defensa del Rio Andalién

ONG Defensa Ambiental

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

