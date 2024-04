Otro atentado a la libertad de prensa: Condenan a periodista Daniel Labbé Yáñez,  acusado por Carabineros  de “desordenes públicos”

Atentado a la prensa independiente: Condenan a periodista Daniel Labbé Yáñez

El Observatorio del Derecho a la Comunicación, informó que, después de tres años de proceso judicial, condenaron al periodista Daniel Labbé Yáñez, acusado del delito de “desórdenes públicos”.

“El 29 de enero de 2021, el periodista fue arrestado por carabineros mientras realizaba una cobertura informativa de una manifestación para el medio @murosyresistencia, portando la correspondiente credencial de prensa, hechos que quedaron acreditados en el juicio mediante fotos y registros”, señaló el Observatorio.

También indica: “Los testigos policiales indicaron que, previo a su detención, el periodista lanzó objetos contundentes e incitó a desórdenes. A partir de este testimonio, y sin más pruebas, el Juez decidió condenar al periodista”.

Finaliza. “Desde Observatorio del Derecho a la Comunicación, venimos alertando de la hostilidad policial durante las manifestaciones. Desde el 2019, hemos registrado 400 agresiones contra la prensa, entre ellas 140 detenciones arbitrarias”.

El periodista de Muros y Resistencias, quien también fue editor de El Ciudadano, comentó los hechos de la judicialización y condena, asimismo, adelantó que irán por la anulación y absolución.

Hoy, después de más de 3 años desde que funcionarios de Carabineros me detuvieran en las inmediaciones de Plaza Dignidad mientras realizaba mi labor informativa para @murosyresistencia, la ‘Justicia’ me condenó.

¿La acusación?: haber supuestamente lanzado el 29 de enero de 2021 «elementos contundentes» a Carabineros.

¿Las pruebas?: Ninguna. Ningún registro fotográfico ni audiovisual, ninguna declaración de ningún testigo civil, salvo el relato oral de los dos carabineros que me detuvieron, agrediéndome, rompiendo parte de mis herramientas de trabajo e ignorando absolutamente mi identificación como prensa y la credencial que lo comprobaba.

Tras un relato carente de verosimilitud, que evidenció un estándar de prueba vergonzosamente pobre, el juez decidió creer en la palabra de los dos policías y establecer que bastaba para condenarme.

¿Conclusiones?:

1- Si yo, que conté con la defensa de una organización como Codepu, con dos testigos a mi favor y con fotografías y un video que desvirtúan la acusación, fui igualmente condenado, para quienes no cuentan con ese respaldo no queda ninguna posibilidad de no ser violentados institucionalmente en diversas formas.

2- Tengo la convicción de que en Chile, tras el ‘estallido social’, se puso en marcha una operación de blanqueamiento de imagen y búsqueda de impunidad para las instituciones que violaron los DDHH, y reprimieron y criminalizaron la protesta social. Lo que ocurre conmigo no es aislado; forma parte de un consenso implícito al que -con ese fin- han adherido transversalmente las instituciones que controlan el poder y la élite política en su conjunto, por ejemplo, a través de la protección al actual General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, Jefe Nacional de Orden y Seguridad al momento de la ‘revuelta de octubre’; y a través de la aprobación y aplicación de la Ley Naín-Retamal, que garantiza impunidad a violadores de DDHH.

Este país no es distinto al de antes del 18 de octubre. ‘Seguimos’ sumidos en una justicia de clase, en la impunidad y la corrupción, y gobernados por la plutocracia de los hermosilla, los ponce lerou, los zalaquett.

Iremos por la anulación de la sentencia y mi absolución.

