Paola Pérez, candidata al Concejo Municipal de Limache: “Apostamos por fortalecer y potenciar el desarrollo de la organización comunitaria”

Dicen, quienes la conocen, que Paola Pérez es una mujer inteligente, sensible, sencilla, pero –sobre todo- honesta. Y eso es de alto valor en medio del actual desprestigio de la actividad política.

El Proyecto La Comuna , organización en la cual milita, la eligió como su abanderada porque afirman que, precisamente, es dicha honestidad la que da todas las confianzas de que cumplirá con lo que se ha comprometido.

Marisol Moreira, la encargada de finanzas de su comando, nos confidencia que el presupuesto de su campaña es extremadamente bajo, casi ridículo. “Si no fuera porque tenemos una tremenda candidata, que cuando entra en contacto con la gente transmite sencillez y honestidad, sería muy difícil para nosotros ser competitivos. La gente percibe aquello y le cree, y eso nos facilita las cosas”.

Paola Pérez es madre y profesora, fue cocreadora de un centro cultural autogestionado llamado Espacio Bicho, ubicado en la calle Andrés Bello, donde muchas personas y organizaciones (especialmente jóvenes) encontraron apoyo para sus actividades.

Ahora ha aceptado el reto de ser candidata a concejala para el Municipio de Limache, tarea que asume con la convicción del servicio público y sus deseos de cambios profundos en el gobierno de la comuna.

-Tu eslogan de campaña es “Construyamos Poder Comunitario”, ¿por qué?

-Estamos en un momento histórico a nivel mundial, donde un modelo económico está en crisis: el modelo capitalista, y Chile no ha estado exento de esta crisis, ya que nuestro modelo económico es el capitalista neoliberal. Ha ocurrido el despertar, el decir, basta a este modelo que nos promueve un pensamiento y un actuar basado en el individualismo y la competencia, y además que promueve el consumismo como un factor de felicidad en nuestras vidas. Este modelo (y también hay que decirlo) más el actuar de agentes represivos en dictadura nos ha llevado a la desarticulación de nuestro tejido social y nos ha llevado al «sálvate solo o sálvese quien pueda».

Entonces, ante los últimos acontecimientos en Chile, a partir de octubre de 2019, hemos entendido la necesidad de priorizar, en nuestro proyecto político La Comuna, el levantar, articular y potenciar el poder comunitario, la organización comunitaria como un eje central de nuestro accionar político para direccionar este proceso de transformación socio político en nuestro gobierno local. Creemos que es necesario expresarnos colectivamente y organizarnos respetando nuestra diversidad, pero unirnos en nuestros objetivos y luchas comunes. Que nuestro quehacer como vecinos de un mismo barrio, población, edificio, condominio, etc., apunte a la organización colaborativa, cooperante y solidaria que, finalmente, va a ser la muralla que nos protegerá ante cualquier crisis a nivel, local, nacional e incluso mundial.

-Tu candidatura firmó ante notario dos compromisos: el Consejo de la Concejalía y la Casa Comunitaria. Cuéntanos sobre eso.

-En esta apuesta por fortalecer y potenciar la organización comunitaria de nuestros vecinos y vecinas, nos preguntamos cómo hacerlo concreto en nuestro trabajo en el concejo municipal, cómo terminar con esa disociación entre cargo político y comunidad, disociación que a nuestro parecer no debe existir nunca más…y a nuestros compañeros y compañeras de La Comuna de Valparaíso se les ocurrió crear un Consejo para la Concejalía , y nosotros tomamos la idea porque nos pareció coherente con nuestros principios. Primero, nos acercarnos a distintas dirigencias, formales e informales, de distintas temáticas y sectores de nuestra comuna a plantearles nuestra propuesta como candidatura. Fue así que a la gran mayoría de dicha dirigencia le hizo sentido la propuesta y se sumaron al Consejo. Bueno, serán ellos y ellas quienes asesorarán mi labor y, a la vez, me fiscalizarán. Y además plantearles que ante la deslegitimación de los partidos políticos y los políticos en sí; era absolutamente necesario hacer este compromiso ante notario, demostrando que es un compromiso real y no sólo en un volante propagandístico.

Y lo otro, es que yo quiero dar una señal como candidata que postulo al cargo con una real vocación de servicio a la comunidad y no pretendo llegar al cargo para servirme de él. Por lo cual entregaré un 44% de mi sueldo para el arriendo de una Casa Comunitaria, que será el espacio de articulación, gestión y trabajo comunitario con el Consejo, y la que estará abierta a todas las vecinas y vecinos que requieran un espacio para reunirse y organizarse; cuestión que aportará al desarrollo real del poder comunitario que deseamos impulsar.

-¿Cuáles son para tu concejalía los temas a priorizar?

-Bueno, en los recorridos que he podido hacer en distintos sectores de la comuna, hay problemáticas que se reiteran y que se arrastran hace años; por lo tanto, las hemos considerado prioridad para llevar a la gestión del Concejo, y éstas son:

El derecho a la vivienda digna. Existe una deuda en la construcción de viviendas sociales en nuestra comuna, muchas tomas y comités de allegados.

Otra prioridad es solucionar la precariedad en que viven, hace muchos años, varios sectores de la comuna que no tienen agua potable y viven en un constante estrés, ya que dependen de un camión que les lleva una cierta cantidad de litros a la semana. Muchos vecinos y vecinas que no tienen garantizado el derecho al agua potable. Asimismo, será nuestra preocupación la conservación de napas naturales para el mundo campesino. Y también el problema de la falta de alcantarillado.

Mejoramiento de veredas y pavimentación en varios sectores.

Mejores prestaciones de salud.

Impulsar una Dirección de Cultura o Corporación Municipal de Cultura, ya que actualmente existe sólo la Casa de la Cultura, la que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Es evidente que quienes han gobernado hasta ahora el municipio no tienen un real interés por la cultura, y la reducen a un simple evento. Este es un punto en que nuestra candidatura coincide plenamente con lo expresado por nuestro candidato a alcalde Sebastián Balbontín.

También mejorar el transporte público; más y mejores recorridos, más paraderos y mejor trato para el adulto mayor.

-Tú vas dentro de una lista de cinco candidatas mujeres, ¿cómo valoras aquello?

-En la lista XS del Frente Amplio de la que soy parte, somos todas candidatas, cinco mujeres de distintas edades. Esto es inédito en nuestra comuna, una lista compuesta de puras mujeres.

El valor que le doy es que es fundamental que las mujeres lleguemos a los espacios de poder, para avanzar al término del patriarcado. En el actual Concejo Municipal existe solamente una mujer y debemos avanzar a un Concejo paritario, Pienso que es necesaria la paridad en todas las funciones y cargos de relevancia. Tengo la convicción que las mujeres tenemos mucha impronta en lo social, múltiples capacidades de gestión. En fin, tenemos mucho que aportar.

“Debemos avanzar a un Concejo paritario” (Paola Pérez, candidata a concejala).

-El Proyecto La Comuna es parte de la campaña a alcalde de Sebastián Balbontín, ¿por qué decidieron apoyarlo?

-Nuestro proyecto político, La Comuna, postula que el gobierno local es el espacio fundamental para el desarrollo de una política de cambios, y este proceso de cambios debe ser con todos los vecinos y vecinas de la comuna, decidiendo de manera conjunta los asuntos y problemáticas comunes.

Entendemos y confiamos en que la candidatura de Balbontín apunta en esa dirección, que de ganarse la alcaldía inauguraremos una nueva forma de hacer política pública. Por eso nos hemos puesto, como organización, a disposición de la campaña al municipio de Sebastián Balbontín.

Por otro lado, estamos en un punto de inflexión, donde la derecha representada por los señores Morales y Sandoval, que a modo personal también son la cara de Piñera en nuestra comuna, se quebró. Después de años, tenemos la posibilidad única de terminar con una política viciada, que responde al interés propio, personal o partidista y no responde al interés común. Decirles a estos dos representantes del Rechazo que no los queremos más al frente del gobierno comunal.

Yo quiero decirle a los vecinos y vecinas que hoy es el tiempo de cambiar nuestra mirada y creer en una alcaldía en favor de la mayoría de los limachinos y limachinas, y los invito a votar por Sebastián Balbontin.

-De ganar Balbontín y tú, ¿qué expectativas tienes del futuro de la comuna?

-De salir los dos electos, aparte –por supuesto- de hacerme muy feliz, sería una gran oportunidad para demostrar a toda nuestra comuna de que se pueden hacer las cosas mejor, se pueden generar políticas de cambio; cambios profundos con una real vocación de servicio. Además, sé que trabajaremos en equipo, con transparencia, trabajando –como ya dije- con los vecinos y vecinas, logrando entre todos y todas mejoras para Limache y en la vida de cada uno de los habitantes de nuestra comuna.

-En abril se vota, además, por Gobernador y constituyente. ¿Estás apoyando algún candidato o candidata?

-Apoyamos como organización, sin lugar a dudas, a Rodrigo Mundaca como candidato a Gobernador. Una persona con un tremendo testimonio de lucha y con todas las capacidades necesarias para ejercer un cargo que es tan importante para los intereses de la región de la que somos parte. Mundaca será un gobernador que jugará un rol político clave en la gestación de otra forma de gobernar, sobre todo, para favorecer a los más pobres.

En materia de constituyentes, existen varias alternativas que nos convocan, pero por sus planteamientos, su historia política sindical y su lucha desde el movimiento No+AFP, Rubén Pérez es quien mejor nos representa. Yo creo que es el tiempo de lxs Pérez.

Publicado el 22 de marzo de 2021 en Diario La Quinta de Valparaíso.