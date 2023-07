Pareja de jóvenes denuncia negligencia médica que terminó en muerte de un bebé de un mes en Angol

Un mes y 27 días tenía el bebé que murió después de que sus padres, una joven pareja que hace la denuncia y está conformada por Jocelyn Sáez y Luis Corvalan, acudieran al servicio de urgencias del Hospital de Angol, en la región de La Araucanía, por unos malestares que presentaba el lactante.

Sáez relató a Radio Bío Bío lo sucedido: «Hemos sufrido una negligencia médica, llevé a mi guagua a las 11:20 de la mañana al hospital, me dijeron que eran cólicos y me recetaron un probiótico pensando que se le iba a pasar. Regresé con mi guagua a las cinco y media, y luego me dicen que radiografía y todo, que supuestamente podría ser una hernia y que me lo iban a mandar a Temuco por cirugía pediátrica porque en Angol no hay. Volví porque el niño estaba muy inquieto, muy inquieto, estaba muy pálido”.

La madre agregó que tomará todas las acciones legales necesarias y que aunque sabe que no le van a devolver a su hijo, quiere evitar que otras familias pasen por situaciones como estas.

«Tenían que habérmelo revisado bien, ni siquiera le habían sacado una radiografía para dármelo de alta, ni siquiera mandaron los informes especificados a Temuco para el Servicio Médico Legal, la secretaria de la doctora tuvo que llamarme a mí para preguntarme qué realmente había sucedido”, detalló.

Por su parte, el Hospital de Angol informó en un comunicado que se instruyó internamente una auditoría clínica para conocer en detalle las causas de lo sucedido.

Foto principal: Pixabay/referencial.

