Pato Oñate critica a diputado UDI por “carta” de condolencias: «No te lo acepto, es una humillación, es una fotocopia»

El pasado martes 9 de abril, el exnotero de televisión, Patricio (Pato) Oñate, informó el fallecimiento de su esposa, María Cecilia Briceño, como consecuencia de un agresivo cáncer estomacal.

El recordado comunicador de la década de los 90, y que junto a su familia está radicado en Chiloé, ha compartido a través de sus redes sociales una serie de mensajes sobre el duelo que atraviesa tras la muerte de su pareja.

En un video publicado en Instagram, Oñate criticó al diputado de Unión Demócrata Independiente (UDI) Fernando Bórquez por la “carta” de condolencias que le envío a través de una hoja fotocopiada .“No tengo nada contigo, nada, pero no me podís mandar una hoja, una fotocopia, hueón, por eso las cosas se hacen malas, porque ustedes que tienen el poder (…) hacen lo que quieren”, cuestionó.

“Me mandaste esto, no te lo acepto, hueón. Es una humillación indignante, una fotocopia, ¡una fotocopia!”, afirmó el comunicador.

“Este fue el ordinario papel para dar el más sin sentido pésame del diputado de la República de la Región de Los Lagos, Fernando Bórquez, apodado Papicho, por la muerte de María Cecilia Briceño Rettig. Una miserable fotocopia”, indicó Oñate en la red social.

Posteriormente en el registro audiovisual, reveló el contenido del texto enviado por el parlamentario de la UDI.

“Fernando Bórquez Montecinos: Lamento el fallecimiento de María Cecilia Briceño Rettig, en estos momentos difíciles quisiera expresar mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, que el tiempo les traiga paz y sanación (…) descanse en paz”, leyó.



Tras terminar de leer la misiva, el comunicador arremetió contra Bórquez acusándolo de haber copiado y pegado su contenido.

“Lo copiaste y lo pegaste, hueón, no sé si no lo hicieron, pero es peor todavía. Hueón, no quiero esto, es una vergüenza, es una humillación, es tan humillante (…) Y eres diputado de la República. no tengo nada contra ti, es mejor que no lo hubieras hecho, porque las cosas mal hechas no se hacen, hueón”, expresó visiblemente molesto.

Finalmente, el periodista tomó la decisión de romper la carta de condolencias.

“La hago tira con ganas, hueón, ni siquiera la voy a quemar, me la voy a guardar”, dijo al destruir en pedazos la misiva.

«Como familia no aceptaré este ordinario mensaje que refleja claramente cuando se hacen cosas sin querer. De querer con cariño. Le pido por favor que pase a buscar la hoja para que la guarde y así pueda pegar y copiar para otro difunto·, agregó en un mensaje con el que acompañó el video.

Finalmente, aclaró que el mensaje corre por cuenta de “un chileno que nunca ha votado y me siento feliz y tranquilo de no ser cómplice de este chanterío político. Si encuentra que he sido injusto, puede llamar”.

¿Que dijo el diputado UDI?

Tras los dichos de Patricio Oñate, el diputado Fernando Bórquez negó que la «carta» de condolencias se tratara de una fotocopia.

“Lo más probable es que el papel que llevó el equipo no fue el adecuado”, afirmó. Y luego, insistió: “No es una fotocopia, es que se envía desde la oficina de forma personalizada”, declaró a ADN Radio.

Asimismo, lamentó lo ocurrido y señaló que «no hay una mala intención».

«Estaba en el Congreso, no pude llegar al velorio, ni al funeral”, dijo.

