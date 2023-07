Pedro Pascal hace historia con tres nominaciones a los Premios Emmy

Una vez más, el talentoso actor de origen chileno, Pedro Pascal, logró despertar la euforia no solo de sus fanáticos sino también de sus connacionales, debido a que recibió tres nominaciones a los Premios Emmy 2023.

Mejor actor protagónico en una serie drama, por su papel de “Joel” en la elogiada serie de HBO “The Last of Us”, es una de las nominaciones, donde competirá contra colegas como Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin de “Succession”, y Bob Odenkirk “Better Call Saul”.

Asimismo, Pascal competirá por ser galardonado como mejor actor invitado a una serie de comedia, por su participación en la conducción del reconocido programa estadounidense “Saturday Night Live” en febrero de 2023.

En la ceremonia de entrega de los Premios Emmy 2023, que se realizará el próximo 18 de septiembre, el actor también se disputará el premio como mejor narrador por su rol en la narración de la serie documental “Patagonia: Life on the edge of the world” de CNN.

Pascal sigue triunfando en el mundo de la actuación, logrando posicionarse como uno de los actores más solicitados del momento, ganándose con su carisma el cariño de los espectadores y con su talento la atención de grandes cineastas.

