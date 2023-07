Pedro Pascal y su nominación a los Emmy por narración en film sobre la Patagonia

Pedro Pascal fue nominado a los Emmy por su narración en “Patagonia: Life on the Edge of the World”

El miércoles se dio a conocer la lista de nominados a los premios Emmy 2023 y el chileno Pedro Pascal postula a tres premios en distintas categorías: Mejor Actor de Drama, Mejor Presentador y Mejor Narrador.

Esta última se debe a que, en 2022, la cadena de noticias estadounidense CNN fichó al actor como narrador de su docuserie original, Patagonia: Life on the Edge of the World.

La producción, que se estrenó el 6 de julio 2022, muestra increíbles paisajes de los territorios australes de Chile y Argentina. En él, Pedro Pascal se encargó de relatar los seis capítulos de la producción, que se centra en la naturaleza del lugar.

Al respecto, la Fundación Rewilding Chile, que ha impulsado varias iniciativas relacionadas a temas de educación y conservación, con respecto a esta nominación, señaló: “Estamos felices por la nominación a Mejor Narrador Destacado de Pedro Pascal en los premios Emmy. Esta serie de CNN fue dirigida y producida por el documentalista chileno René Araneda junto a un equipo internacional, y revela la belleza de la Patagonia chilena a través de sus paisajes, estilo de vida y naturaleza salvaje. En la serie, aparecen algunos de los diversos esfuerzos de rewilding de nuestra organización por recuperar especies icónicas de la Patagonia, como el ñandú y el huemul”. Agrega la Fundación: “¡Celebramos compartiendo este fragmento sobre nuestro programa de ñandú en el Parque Nacional Patagonia!”.

A continuación, acceso a video con una parte de la narración de Pedro Pascal.

Seguir leyendo más…