Pedro Pool no para: Justifica amenaza de fusilamiento contra Evelyn Matthei y llama a Kast «traidor y cuentero»

Pedro Pool no para de emitir violentos mensajes en las redes sociales. En su programa de YouTube ‘Bajo la Lupa’, justificó la amenaza de fusilamiento contra la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei y cargó contra el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, a quien llamó “traidor y cuentero”.

“Quedó la patá (SIC) con nuestras declaraciones. La casta política se sintió tocada”, comenzó diciendo en el espacio, que pese a pese a las múltiples denuncias por contenido violento, no ha sido dado por la plataforma.

Posteriormente, lanzó críticas contra Kast por su postura a favor del texto de la nueva Carta Magna que desarrolla el Consejo Constitucional, órgano que cuenta con una amplia mayoría de consejeros republicanos.

“José Antonio Kast, el traidor. Sin lugar a dudas, él está trabajando por el Apruebo, que según él lo va a dar vuelta y que, según él, no le importa su candidatura presidencial. José Antonio, mejor que no te importe, porque si vai, te va a ir como las hue…, porque la gente ya no te compra por mentiroso, traidor y cuentero”, afirmó empresario de la ciudad de Osorno.

El dueño de Supermercados Pool se refirió a la polémica generada por sus amenazas de muerte a Evelyn Matthei por haber «entregado» la Constitución de 1980. Ante la posibilidad de que la alcaldesa emprenda acciones legales en su contra, no se retractó de su postura y por el contrario justificó sus dichos.

“Hemos estado detonados (SIC), entonces por ahí la gente dice ‘el lenguaje’, pero cuando yo digo un par de cosas, sobre esto de los fusilamientos, lo encuentran grave”, afirmó sin tapujos.

“Actuamos así porque nos han violentado nuestro derecho de propiedad, nuestro bolsillo y nuestro trabajo a través de los impuestos, ya no hay seguridad. Esta es la respuesta”, añadió.

«José Antonio Kast nunca vas a ser Presidente de Chile»

Cabe recordar que ante la controversia, el líder de los republicanos optó por desligarse de las violentas amenazas que lanzó pedro Pool contra Matthei.

“Las declaraciones del Señor Pool en contra de Evelyn Matthei son inaceptables. Podemos tener diferencias, pero no se puede insultar, denostar y amenazar cobardemente a otros», indicó Kast.

El excandidato presidencial de la ultraderecha se refirió también a una entrevista que en redes sociales lo vincula a la figura de Pool. Sobre ello, también quiso desmarcarse asegurando: “Lamento haber aceptado una entrevista con él hace más de dos años atrás”.

Por tal motivo, el empresario y youtuber osornino terminó su programa afirmando que el republicano jamás será Presidente de Chile.

“José Antonio, yo no te pedí ninguna entrevista, tú estás confundido. Yo te fui a esperar, a darte un abrazo y a ayudarte en tu campaña. Muchos chilenos pensamos que tú eras la luz de la esperanza y ya veo que nos equivocamos (…) Nunca vas a ser Presidente de Chile, lo decreto”, sentenció.

