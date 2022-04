Periodista chileno Gonzalo Lira reapareció en una transmisión de YouTube, luego de reportarse su desaparición el 15 de abril

El periodista chileno, Gonzalo Lira, reapareció este viernes en una transmisión de YouTube, luego de que se reportase su desaparición el pasado 15 de abril y en medio de los rumores de tortura y posible muerte.

En concreto, Lira participó en una transmisión en vivo con Alex Christoforou, en el canal de Youtube del medio The Duran, refiere BioBío.

Durante la transmisión, si confirmó que fue detenido por el servicio secreto ucraniano, y que fue despojado de todas sus cuentas de redes sociales, por lo que aseveró que cualquier publicación que se pudo haber realizado en ellas después del 15 de abril, no fue él

“Todo lo que se publicó en (mi) Youtube, cuenta de Twitter y canal de Telegram después del 15 de abril no lo consideren, no fui yo. No tengo acceso y todavía no lo tengo”, indicó.

De igual forma, señaló que se encuentra bien y agradeció a todos por la preocupación.

“Estoy bien. Físicamente estoy bien. No tengo nada que decir públicamente más que estoy bien y gracias por la preocupación”, comentó, citado por BioBío.

Cabe recordar que, el pasado miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores había confirmado la desaparición de Lira, luego de que este perdiera contacto con sus conocidos y familiares el pasado 15 de abril.

El periodista se encontraba en Ucrania cubriendo el conflicto entre el Kremlin y Kiev y era crítico al régimen de Volodimir Zelenski, denunciando las atrocidades realizadas por grupos neonazis en Ucrania.

«El ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Sección Consultar en Moscú, fue informado de que los cercanos del chileno Gonzalo Lira López, quien se encontraba en la ciudad ucraniana de Kharkiv (Járkiv), perdieron contacto con él desde el día 15 de abril», afirmó el Ministerio.

«La Cancillería se mantiene en contacto con las entidades pertinentes, para mantenerse informada respecto de cualquier novedad sobre la ubicación del connacional», añadió el ente.

Posteriormente, un reporte de Scott Ritter, ex-oficial de Inteligencia de los Marines de Estados Unidos (EE.UU.), aseguró en su cuenta en Telegram, que Lira – posiblemente – fue «secuestrado, torturado y asesinado» por la unidad Kraken afiliada a Azov.