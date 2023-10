Piden a la Corte Penal Internacional investigar con urgencia los crímenes cometidos por Israel en Palestina

Imagen portada: Barrio de Al-Rimal, en el norte de Gaza, devastado por los ataques aéreos de Isarel.

Solicitan intervención a la Corte Penal Internacional

En el marco de la difusión de pruebas irrefutables de crímenes de guerra mientras ataques israelíes aniquilan a familias enteras de Palestina, la organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional hizo un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a “acelerar su investigación en curso sobre la situación en Palestina, examinando los presuntos crímenes cometidos por todas las partes, e incluyendo el crimen contra la humanidad del apartheid contra la población palestina”.

Por su parte, el investigador jurídico y abogado internacional Ahmed Abofoul, manifestó hace algunos días, Los ataques sistemáticos contra una población civil, como es el caso de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, pueden ser un «crimen contra la humanidad» y el continuo silencio de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el asunto es «absolutamente inaceptable».

Abofoul enfatizó que las acciones de Israel en Gaza son «un crimen de guerra», mientras que atacar la infraestructura y la población civil también podría equivaler a «un crimen de lesa humanidad».



Ha habido «declaraciones genocidas muy inquietantes» por parte de políticos israelíes, como el primer ministro Benjamín Netanyahu, que dijo que «convertirán Gaza en escombros», señaló a la agencia Agencia Anadolu.



«Es importante señalar que el fiscal de la CPI tiene el mandato no sólo de investigar crímenes, sino también de emitir declaraciones preventivas, que son declaraciones de alerta temprana que pueden proporcionar disuasión», explicó el experto.



También es «vergonzoso» que la comunidad internacional ni siquiera esté presionando para lograr un alto el fuego y, en cambio, apoyen a Israel enviando armas, agregó.



Abofoul dijo que el «castigo colectivo» infligido a los palestinos por parte de Israel mediante sus ataques indiscriminados y su asedio total «podría incluso considerarse un acto de genocidio».

A la catástrofe humanitaria se suma la decisión de Israel de atacar un hospital y a su vez, de cortar el agua, la electricidad y otros suministros a Gaza, y dejar a una población de unos 2 millones de personas en una situación crítica sin las necesidades más básicas. Esto además provocó repetidas advertencias de la ONU y otros grupos de derechos humanos.



Además de esto, está la orden de evacuación del norte de Gaza, que afecta a más de un millón de personas, casi la mitad de la población total de la franja. La orden en sí ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos, que la han calificado de «traslado forzoso» y crimen de guerra.



Otra violación importante por parte de Israel ha sido el uso de fósforo blanco en sus ataques contra Gaza. El Ejército israelí lo niega, pero fue demostrado por grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, cuya investigación incluyó fotografías capturadas por la Agencia Anadolu.





Palestina ante la Corte Penal Internacional

El ministro palestino de Exteriores, Riad al Malki, pidió este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar los presuntos “crímenes de guerra, de lesa humanidad, limpieza étnica, traslados forzosos e incluso síntomas de genocidio” cometidos durante la “guerra de venganza” y de “destrucción” de Israel en la Franja de Gaza.

Al Malki está hoy en La Haya, sede de la CPI y del tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y se ha reunido con sus autoridades, incluido el fiscal Karim Khan, para pedirle investigar la presunta “violación de todas las leyes internacionales” por parte de Israel porque esta guerra “está dirigida por la venganza y no se respetan las normas”, destacó la agencia Pulzo.

Explicó que el “tipo de crímenes cometidos por Israel contra la gente en Gaza son tan graves que requieren ser abordados por los órganos que siempre investigan dichos crímenes” y añadió que “si los israelíes están cometiendo crímenes de guerra, de lesa humanidad, limpieza étnica, traslados forzosos, aniquilación e incluso síntomas de genocidio”, entonces la CPI y otros organismos especializados “deben investigarlo”.

Enumeró que la media de “palestinos asesinados” a diario desde el pasado 7 de octubre, después del ataque de Hamás a Israel, asciende a 800 personas, de las que 600 son niños, y el resto son mujeres y ancianos, mientras que 200.000 hogares han sido completamente destruidos, más de la mitad de las viviendas de Gaza.

“Las guerras son entre dos ejércitos, esta es una guerra unilateral. Una guerra con aviones y tanques de artillería que simplemente lanzan sus bombas masivamente contra Gaza. Ese es el tipo de guerra que vemos. No es una guerra dirigida por unos planes y objetivos militares”, dijo, en una rueda de prensa.

La CPI tiene abierta desde 2021 una investigación de los supuestos crímenes de guerra perpetrados contra la población civil en los territorios ocupados por Israel (lo que para la CPI incluye Cisjordania, también Jerusalén Este, y la Franja de Gaza), cometidos tanto por las Fuerzas Armadas Israelíes como por Hamás y otros grupos armados palestinos, indicó la agencia Pulzo.

Sin embargo, Tel Aviv se niega a cooperar con la oficina del fiscal Karim Khan durante la investigación, señala Pulzo

Palestina ratificó en 2015 el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, pero Israel, cuyos líderes han tachado de escandalosa y de antisemita la decisión de investigar, no forma parte del tribunal internacional ni acepta su jurisdicción.

Al Malki admitió ser consciente de las “limitaciones” de la CPI, y Palestina “acepta” eso, pero quiere ver “un seguimiento instantáneo de la investigación en curso, sin retrasos” porque la situación actual en Gaza es “tan peligrosa que requiere intervención inmediata por el fiscal, en lo que respecta a sus responsabilidades y para ver lo que se puede hacer para frenar estas atrocidades y castigar a los culpables”.

Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Las amenazas del ejército israelí ordenando a la población residente en el norte de Gaza que abandone la zona pueden constituir crímenes de guerra

El 21 de octubre de 2023, el ejército israelí dejó caer en el norte de Gaza folletos en los que ordenaba la “evacuación” inmediata de la población residente. Los folletos ordenaban a los y las residentes que abandonaran la zona de inmediato, declaraban sus vidas en peligro y manifestaban explícitamente que “toda persona que opte por no abandonar el norte de la Franja [de Gaza] y no dirigirse hacia el sur de Wadi Gaza puede ser considerada cómplice de una organización terrorista”. Esto sucedió una semana después de que el ejército israelí diera un ultimátum en el que advertía a los 1,1 millones de personas que residen en esa zona que se marcharan hacia el sur.

En respuesta a los últimos acontecimientos, Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, ha manifestado:

“Declarar objetivo militar a una ciudad o región enteras es contrario al derecho internacional humanitario, que dispone que quienes lanzan ataques deben distinguir en todo momento entre personas o bienes civiles y objetivos militares, y deben tomar todas las medidas posibles para no causar daño a personas y bienes civiles. La violación del principio de distinción atacando a personas o bienes civiles o lanzando ataques indiscriminados que maten o hieran a civiles constituye un crimen de guerra”.

Los mensajes contenidos en estos folletos no pueden considerarse una advertencia efectiva a la población civil; por el contrario, son una prueba más de que Israel pretende desplazar forzadamente a la población civil del norte de Gaza

Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre Respuesta a las Crisis

“Los mensajes contenidos en estos folletos no pueden considerarse una advertencia efectiva a la población civil; por el contrario, son una prueba más de que Israel pretende desplazar forzadamente a la población civil del norte de Gaza. Estas amenazas también pueden constituir el crimen de guerra de castigo colectivo, al hacer a cientos de miles de civiles responsables de actos que no han cometido, basándose exclusivamente en el hecho de que permanecen en sus casas cuando no tienen ningún lugar seguro a donde ir en medio de una implacable campaña de bombardeos israelíes en toda la Franja de Gaza.”

Estos folletos deben leerse en el contexto de la denominada orden de “evacuación” emitida inicialmente por el ejército israelí, las reiteradas órdenes de “evacuación” forzada contra unos 23 hospitales situados al norte de Wadi Gaza y las condiciones impuestas por las autoridades israelíes a la entrada de ayuda humanitaria y los lugares donde puede ser distribuida. Esas condiciones incluyen limitar la distribución de la ayuda humanitaria, totalmente insuficiente, que entró recientemente en Gaza a zonas del sur de Wadi Gaza, lo que en la práctica convierte la ayuda humanitaria en una forma de chantaje a la población residente para que se marche.

Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades israelíes para que rescindan de inmediato las órdenes de “evacuación” forzada y pongan fin a las amenazas dirigidas a sembrar el pánico entre la población civil de Gaza. Deben levantarse de inmediato todas las condiciones a la distribución de ayuda humanitaria y debe permitirse que en Gaza entre una cantidad suficiente de ayuda, incluido combustible, para cubrir las necesidades urgentes de la población civil.

