Pingüino de Humboldt en estado crítico: Fue declarado Monumento Natural para aumentar protección

Pingüino de Humboldt es declarado Monumento Natural para frenar su extinción

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, presidido por el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, acordó declarar al pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) como Monumento Natural de especie. Esta figura de protección, anunciada oficialmente por el Ministerio del Medio Ambiente, resguardará a esta ave emblemática en todo el territorio nacional, tanto en ambientes terrestres como marinos, independientemente de si se encuentra dentro o fuera de áreas silvestres protegidas.

El Pingüino de Humboldt es declarado Monumento Natural. ​Con una participación ciudadana récord (9.000 observaciones), el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, aprobó esta declaratoria. ¡Avanzamos en la protección de nuestro patrimonio natural! 💚 pic.twitter.com/KU5DcFd8px — Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) February 13, 2026

El proceso de declaratoria alcanzó un hito histórico en participación ciudadana, recibiendo alrededor de 9.000 observaciones durante la consulta pública. «Esta decisión es un avance relevante para la protección de esta especie endémica y emblemática del país que hoy se encuentra en categoría de peligro. Su declaración entregará más herramientas para preservar al pingüino de Humboldt«, destacó el ministro (s) Proaño tras la sesión.

La nueva normativa, que cuenta con amplio respaldo técnico-científico, prohíbe expresamente intimidar, capturar, extraer, maltratar, herir o dar muerte a esta especie. Solo se permitirán excepciones para fines de investigación científica debidamente autorizados o inspecciones gubernamentales, consolidando así un marco legal robusto para su supervivencia.

Alerta roja: una especie al borde de la extinción

La declaratoria como Monumento Natural responde a una realidad alarmante. En octubre de 2025, el último Proceso de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente reclasificó al pingüino de Humboldt de «Vulnerable» a «En Peligro», reflejando el crítico estado de conservación de esta ave que concentra más del 80% de su población mundial en el archipiélago de Humboldt, conocido como el «Galápagos chileno».

Las cifras son contundentes: en las últimas cinco décadas, su población ha disminuido entre un 50% y un 80%, pasando de más de 45.000 ejemplares en los años 90 a menos de 20.000 en la actualidad. Particularmente grave es la situación reproductiva, donde las parejas reproductivas cayeron de 7.970 en 2003 a apenas 1.178 en 2021, una reducción del 85,2% que evidencia el colapso de sus colonias de nidificación.

Entre las principales amenazas que enfrenta destacan la interacción con pesquerías y captura incidental en redes, la pérdida de sitios de anidación por perturbación humana —pues la especie abandona sus nidos al percibir presencia de personas—, los brotes de gripe aviar desde 2023, la contaminación por microplásticos y los efectos del cambio climático que alteran las corrientes marinas y reducen la disponibilidad de sus presas, entre otras.

La especie, enfrenta además la amenaza del proyecto minero Dominga, en medio de esta emergencia ecológica, cuya ejecución en caso de permitirse, sería catastrófica e incoherente con la nueva clasificación oficial del Ministerio del Medio Ambiente.