Polémica por «área de protesta» construida en el desierto por el gobierno egipcio para el Cop 27

Al otro lado de Sharm el-Sheikh, una delgada franja de centros turísticos bien cuidados, de asfalto y concreto cerca del extremo sur de la península del Sinaí, equipos de trabajadores están dando los toques finales a los preparativos para la conferencia climática Cop 27 de la ONU.

Los autobuses nuevos y relucientes están listos para conducir por las autopistas ampliadas que atraviesan el paisaje desértico, flanqueadas por pasarelas nuevas, suaves y brillantes, adornadas con arcos escultóricos angulares. Un campo de paneles solares resplandecientes administrado por una empresa vinculada al ejército egipcio estará en línea a tiempo para la conferencia, así como un nuevo centro comercial.

También se han implementado nuevas tecnologías de vigilancia, tanto que el mayor general Khaled Fouda, gobernador del sur de Sinaí, se jactó recientemente en un canal de cable local de que cualquier visitante que ingrese por tierra será registrado exhaustivamente en una puerta que rodea la ciudad. Agregó que 500 taxis blancos encargados de transportar a los asistentes durante la conferencia estarán equipados con cámaras interiores, todos conectados a un “observatorio de seguridad” local, para monitorear las imágenes.

Habrá espacio para que los manifestantes se reúnan en Cop 27, pero solo en un área especialmente diseñada cerca de una carretera y lejos del centro de conferencias o cualquier otro signo de vida. Las imágenes del área de protesta designada muestran una hilera de cabañas pintadas de blanco entre una hilera de palmeras y un estacionamiento. No estaba claro si a los manifestantes se les permitirá esparcirse por el vasto paisaje abierto o si se les obligará a aglomerarse junto a las cabañas para encontrar alivio del sol del desierto.

“Es muy chic, muy limpio. Hay cafeterías y restaurantes en el lugar”, dijo Fouda, y: “Aquí no se permite a nadie sin registrarse”. Agregó que las autoridades egipcias construyeron el área de protesta en respuesta a una serie de llamadas de diplomáticos occidentales preocupados de que se impidieran las manifestaciones en Cop 27 en línea con una prohibición de protesta pública que ha existido durante casi una década.

“Este podría ser el policía más vigilado en la historia de la conferencia”, dijo Hussein Baoumi, de Amnistía Internacional.

Se burló de la visión del gobierno egipcio de un área de protesta designada. “Es teatro”, dijo. “No quieren permitir el derecho a protestar o la libertad de reunión, pero quieren que parezca que lo están. Es la visión de [presidente] Sisi de una protesta: vas a un lugar y te registras y protestas durante una hora donde nadie puede verte, y luego te tienen en cámara donde las autoridades pueden ver si dices algo que no les gusta. . Es el acto de un estado que no quiere permitir la libertad de reunión, pero no quiere ser llamado por no permitirla”.

Para muchos observadores, la elección de Egipto de celebrar la Cop 27 en una ciudad turística lejos de la bulliciosa capital del país con una población de 22 millones es por diseño. Sharm el-Sheikh ha sido utilizado durante mucho tiempo por los líderes de Egipto como una ubicación satélite, una forma de escapar de sus propios ciudadanos y garantizar que los dignatarios y funcionarios visitantes se mantengan alejados de las principales ciudades del país cuando asisten a eventos estatales. La ciudad construida especialmente, envuelta entre el mar y un telón de fondo de cadenas montañosas que se asemejan a un paisaje lunar, no cuenta con una plaza central ni lugares donde la gente pueda reunirse en grandes grupos, incluso si la ley lo permitiera. En cambio, largas y planas carreteras conectan una red de lujosos resorts de alta gama, destinados a los turistas visitantes o a la élite egipcia para contemplar el Mar Rojo, el escenario ideal para la vigilancia intensiva de cualquiera que asista a Cop 27.

“Sharm el Sheikh es un lugar de ensueño donde el gobierno puede excluir a la mayoría de los egipcios e invertir enormes cantidades de recursos para garantizar que todo esté bajo vigilancia y control”, dijo Baoumi. “Es revelador cómo la presidencia egipcia y el liderazgo ven su sociedad ideal, es una sociedad cerrada sin las masas”.

La vigilancia de los asistentes a Cop 27 también se extenderá a su mundo virtual, a través de una aplicación creada por el gobierno egipcio para actuar como una guía a las instalaciones de la conferencia. “Puedes descargar la aplicación móvil oficial de Cop 27, pero debes dar tu nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil, nacionalidad y número de pasaporte. También debe habilitar el seguimiento de la ubicación”, tuiteó Hossam Baghat, de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. Baoumi agregó que los especialistas en tecnología que trabajan para Amnistía Internacional revisaron la aplicación y señalaron preocupaciones sobre la vigilancia, debido a su capacidad para acceder a la cámara, el micrófono, los datos de ubicación y el Bluetooth del usuario.

El complejo de hoteles y mansiones en Sharm el-Sheikh ha simbolizado la reclusión de la élite durante décadas. Cuando el expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, huyó de los levantamientos populares en Egipto continental en 2011, fue por su mansión en Sharm el-Sheikh. Bakr bin Laden, ex jefe de la empresa de construcción de la familia y medio hermano de Osama, fue uno de los vecinos notables de Mubarak, conocido por hacer negocios desde su lujosa casa.

El centro de convenciones contiguo al resort Jolie Ville, con sus exuberantes jardines y un campo de golf construido por un antiguo aliado de Mubarak, también alberga con frecuencia eventos diplomáticos, una forma en que Egipto da la bienvenida a aliados de Arabia Saudita o Israel en un lugar remoto. Pero desde que llegó al poder en un golpe militar en 2013, al presidente de Egipto, Abdel Fatah al-Sisi, también le ha gustado usar Sharm el-Sheikh como sede de conferencias nacionales donde las autoridades pueden tomar decisiones radicales para la ciudadanía egipcia lejos de cualquier público. entrada o escrutinio. Esto, en particular, incluye la conferencia de desarrollo económico del estado en 2015, donde anunció que Egipto construiría una nueva capital en el desierto a las afueras de El Cairo y recibió $ 12,5 mil millones en donaciones de los patrocinadores del Golfo de Egipto, así como $ 12 mil millones en acuerdos con BP.

Existe un marcado contraste entre quién es bienvenido en la comunidad cerrada de Sharm el-Sheikh y el trato que se recibe en otras partes de la península del Sinaí, sobre todo porque Fouda supervisó la construcción de un muro alrededor de la ciudad en 2019 para «embellecer y asegurar Sharm». el-Sheikh”. La muralla está formada por barreras de hormigón y alambre de púas con “cuatro puertas muy bonitas” para acceder al pueblo. Mientras tanto, las comunidades beduinas y locales que viven en el norte de la península han estado sujetas durante mucho tiempo al abandono y la violencia estatal, incluidas las demoliciones masivas de viviendas que Human Rights Watch calificó como un posible crimen de guerra.

Los observadores dicen que organizar Cop 27 en Sharm el-Sheikh es una forma en que las autoridades egipcias controlan qué ciudadanos interactúan con los asistentes a la conferencia y se aseguran de que cualquier persona a la que se le permita ingresar esté bajo una fuerte vigilancia. “No quieren que los egipcios interactúen con el mundo, o que el mundo interactúe con los egipcios”, dijo Baomi. “Una de las principales razones por las que albergan a la Policía es el lavado verde, para ocultar los crímenes que están ocurriendo dentro del país y evitar que las delegaciones estatales y los funcionarios se reúnan con los egipcios”.

Un participante que asistió a una sesión informativa con funcionarios egipcios en la conferencia sobre cambio climático de Bonn este año describió cómo presentaron Cop 27. “Nos lo facturaron como unas vacaciones encantadoras en resorts todo incluido”, dijeron. “Nos mostraron fotos de resorts de lujo y palmeras en la playa, fue extraordinario”.

“Dieron a entender que seríamos capaces de hacer esnórquel y realizar excursiones elegantes, que nos llevarían de un lugar a otro con un chofer; uno pensaría que íbamos a tener unas vacaciones de ensueño. Cop 27 nos estaba siendo vendido como una escapada romántica de cinco estrellas cuando muchos intentan plantear preocupaciones de que la sociedad civil y los delegados del sur global no pueden pagar el precio de las habitaciones de hotel u obtener visas a tiempo, para garantizar que realmente podamos participar en alguna discusión y acción significativa”.

El uso de Cop 27 para mostrar a Sharm el-Sheikh como destino turístico no es un buen augurio para las negociaciones climáticas vitales, agregaron. “Es muy revelador cómo se consideran ahora estas conversaciones sobre el clima. No se trata de lo que está en la agenda o de entregar resultados”, dijeron. «Se trata solo de traer dinero, hacer un lavado verde y tomar hermosas fotos en el camino».

Fuente: The Guardian