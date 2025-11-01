¿Por qué fue declarado el pingüino de Humboldt en peligro de extinción? Alertan sobre crítica situación en Chile y los riesgos de Dominga

Chile reclasificó al pingüino de Humboldt como especie "En Peligro", razón por la que Greenpeace alertó que el 80% de su población mundial habita en el archipiélago homónimo, amenazado por el proyecto Dominga, por lo que exige protección urgente del ecosistema para evitar su extinción inminente.

Autor: Seguel Alfredo
Imagen portada: © César Villarroel / Publicada por Greenpeace

Pingüino de Humboldt reclasificado como especie en peligro de extinción

Imagen © Jonathan González / Publicada por Greenpeace

El Ministerio del Medio Ambiente de Chile, con aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, reclasificó oficialmente al pingüino de Humboldt como especie «En Peligro», confirmando un alarmante deterioro en su estado de conservación. Esta decisión refleja que la especie endémica de las corrientes frías del Pacífico enfrenta ahora un riesgo inminente de extinción, con Chile albergando la mayor parte de su población mundial.

La reclasificación se fundamenta en criterios establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, indicando que cualquier perturbación adicional podría ser fatal para la especie. Entre las principales amenazas identificadas se encuentran la pérdida de colonias de nidificación, captura incidental en redes de pesca, competencia por alimento y los efectos de la crisis climática sobre sus fuentes de alimentación.

Roxana Núñez, abogada y experta en Incidencia de Greenpeace, alertó que «más del 80% de su población mundial se concentra en el archipiélago de Humboldt, lo que lo hace extremadamente vulnerable. Esta decisión es una clara señal de alerta que indica que el peligro de extinción del pingüino es una advertencia sobre la salud de nuestros ecosistemas costeros», destaca el portal de la organización.

La organización enfatizó que el proyecto Dominga representa una amenaza crítica para la supervivencia de la especie. «La instalación de infraestructura portuaria, el aumento del tráfico marítimo y las alteraciones en las rutas de alimentación podrían agravar irreversiblemente la situación del pingüino», sostuvo Núñez, destacando la incompatibilidad del proyecto minero-portuario con la protección efectiva del ecosistema.

Greenpeace concluyó exigiendo la protección inmediata del Archipiélago de Humboldt como área clave para la biodiversidad marina, señalando que permitir proyectos industriales en este ecosistema único sería incoherente con la reclasificación oficial y aceleraría el camino hacia la extinción de esta especie emblemática.

