Portal para revisar deudas de pensiones de alimentos presenta problemas a menos de una semana de su anuncio

El pasado viernes entró en vigencia el nuevo Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA), implementado para garantizar el pago efectivo de las deudas acumuladas por alimentos.

Para esto, el Registro Civil e Identificación habilitó la página web para que el deudor o deudora de alimentos, así como las personas beneficiadas o representantes legales, puedan consultar la situación; no obstante, el portal no funciona.

La página, donde se debe ingresar el usuario y la contraseña, se trata de una “intranet” para funcionarios de la entidad estatal y no sirve para realizar las consultas respectivas del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, refiere Bío Bío.

La página para consultas es Chile Atiende. Cuando haces click a la página, te aparece la descripción del por qué la creación del portal y de igual forma te indica que «la consulta en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos está dirigida para las personas habilitadas y que tengan ClaveÚnica».

Te interesa leer: En noviembre parte el funcionamiento del Registro Nacional de Deudores de Alimentos

Por esta razón, te invita a dar click a «consulta en el Registro Nacional». Esta, te debe redireccionar a otro portal, esta vez para proceder a hacer las consultas en una nueva página web.

Tras darle click a «Ingresa aquí», debe dirigirte al RNDPA, no obstante, cuando ingresas el usuario y la contraseña de no arroja coincidencias, por lo mismo no muestra los antecedentes.

De acuerdo con el Servicio de Registro Civil e Identificación – consultado por Bío Bío – se generó un error al vincular el servidor con el portal de consultas.

De igual forma, usuarios de la red social Twitter, denunciaron que no podían acceder a la página.

«@RegCivil_Chile no puedo ingresar con mi clave única al registro nacional de deudores. Desde su página no se despliega el banner ni opción. Tuve que copiar la url directo y no puedo ingresar (he probado en notebook, tablet y celular. Y en distintos navegadores). Responder asap», escribió Bárbara Leiva.

@RegCivil_Chile no puedo ingresar con mi clave única al registro nacional de deudores. Desde su página no se despliega el banner ni opción. Tuve que copiar la url directo y no puedo ingresar (he probado en notebook, tablet y celular. Y en distintos navegadores). Responder asap🙏🏻 pic.twitter.com/NYbaOBTjS4 November 22, 2022

Por esta razón, desde el Srcei explicaron que la ciudadanía interesada en obtener antecedentes de deudores, pueden ingresar a través de Certificados en Línea del Registro Civil, ir al apartado “Antecedentes“, donde podrán obtener el “Certificado General de Deuda de Alimentos”.

Recordemos que, actualmente, en Chile, solo el 16% de los progenitores cumple con esta obligación.

Con esta acción, será obligatoria la consulta al mencionado Registro para trámites como la renovación del pasaporte o licencia para conducir, y se exigirá para recibir beneficios del Estado. La plataforma es supervisada por el Servicio de Registro Civil y está habilitada para que cualquiera pueda acceder de manera remota, gratuita e inmediata.

Dentro del Registro se encontrarán las personas que reúnan las siguientes condiciones: