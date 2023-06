Precedente nacional: Triunfo comunitario Isla Cahuach, Chiloé, en rechazo a proyecto salmonero

Habitantes, comunidades y organizaciones de este archipiélago lograron que se rechazara un proyecto de ampliación cultivos de salmones, marcando importantes hitos en la institucionalidad ambiental a nivel local y nacional.

Comunidades logran el rechazo del proyecto “Ampliación de biomasa de centro de engorda de salmones” en la icónica isla de Cahuach, marcando un precedente nacional.

Cahuach, es una isla que es parte del archipiélago de Quinchao y que, a su vez, es parte del territorio chilote en la Región de los Lagos, con una población indígena ancestral en un lugar que milenariamente es sagrado para las comunidades originarias y que, en el marco del sincretismo chilote, convive con espacios del catolicismo antiguo, en este caso, con el santuario del Jesús de Nazareno dónde se realizan actos devocionales con más de dos siglos de tradición y siendo uno de los más importantes sitios de peregrinación católica en el sur de Chile.

Sin embargo, esta isla, viene enfrentando de forma fulminante en estos últimos años, la fuerte presencia de centros de operaciones de la industria salmonera en su perímetro costero. En algunos casos, la unidad y la creencia de habitantes locales ha logrado que se respeten ciertos espacios de uso tradicional, frenando invasivos proyectos industriales, que incluso, han puesto en amenaza lugares ceremoniales.

Uno de estos casos, es el proyecto de la empresa Salmones Antártica, quien, desde fines del 2021, viene insistiendo en un proyecto vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que ha buscado la ampliación de biomasa de Centro de cultivo Caguache -emplazado en esa isla-, de 3.600 a 6.600 toneladas anuales, hecho que conllevaría a una serie de impactos negativos en un Espacio Costero Marino Costero de Pueblos Originarios (ECMPO), que busca salvaguar los usos consuetudinarios y los recursos naturales del mar.

En efecto, las comunidades indígenas Piedra Funda y Las Dalias, ambas de Cahuach y solicitantes de la ECMPO, requirieron ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la participación ambiental ciudadana (PAC) frente a este proyecto de ampliación de biomasa de Salmones Antártica mediante una declaración de impacto ambiental (DIA), participación que inicialmente fue rechazado, pero ante la insistencia y luego de la firma del Acuerdo de Escazú, en febrero del 2022, las comunidades lograron el objetivo marcando un importante precedente a nivel nacional, ya que en general este tipo de evaluaciones ambientales no admitía participación ciudadana.

En ese marco, en agosto de 2022 se realizó el denominado Participación ambiental ciudadana, realizándose 34 observaciones críticas al proyecto desde personas de Cahuach, islas vecinas y del archipiélago de Chiloé en general. Finalmente, En mayo 2023 la Comisión de evaluación ambiental regional (COEVA Los Lagos) rechazó el proyecto de ampliación de biomasa, marcando otro precedente en evaluación ambiental de salmoneras.

Reacciones desde el territorio

Enrique Millán es habitante de Cahuach y un reconocido músico chilote en la Región de Los Lagos y sur de Chile. A su vez, es un orgulloso de las tierras de Chiloé, su cultura y medio ambiente. También, fue uno de los que ingresó observaciones contra el proyecto en cuestión y ante el rechazo de ampliación de Salmones Antártica por parte de la Coeva, señaló: “Fue un antecedente muy importante hacia nosotros como comunidad, teniendo en cuenta que las empresas tienen mucho poder, teniendo en cuenta el dominio que tiene la empresa por sobre el territorio y que a veces las leyes no favorecen a nuestro territorio, como corresponden”.

Agrega Millán: “A la falta de respeto a los pescadores artesanales, a lo que pasó el 2016 en Chiloé, yo creo que sí fue un logro y podría ser histórico para este territorio que eso haya ocurrido (…) Yo me imagino que a las salmoneros esto les va a molestar, no creo que estén contentos con esto de la ciudadanía, pero también se debe de alguna forma, a que estamos necesitando, como isleños, habitantes de este territorio, manifestar nuestros descontento y creo que esta es la forma y queremos expresarles a la salmonera que no estamos de acuerdo con las cosas que están haciendo. Yo entiendo, que las salmoneras pueden generar trabajo a las personas y es algo indudable porque vivimos en un país con el modelo capitalista, se entiende (…) es un tema social, pero si las empresas van a seguir acá en el territorio, porque las leyes los favorecen, la clase política, que lo hagan pero respetando el medio ambiente y obviamente a las comunidades y territorios que ellos invadieron cuando llegaron”.

Por su parte, Pamela Zuñiga Neún, del Lof Mapu Viluco en Quinchao, dirigenta de la Comisión de ECMPOs del territorio, señaló sobre este logro: “Como habitantes del archipiélago de Quinchao, este rechazo de amplitud de biomasa es todo un triunfo en materia ambiental principalmente porque las mares de nuestro archipiélago está sumamente dañadas y desoxigenadas. Recordar que fue en la isla de Quinchao donde se instalaron las primeras pisciculturas (Curaco de Vélez) por los años 70”.

Agrega Zuñiga Neún: “Como dirigenta y parte de la comisión de ECMPOs de la mesa territorial de Quinchao, no vemos a la industria como nuestros enemigos, sino como nuestros vecinos que llegaron de afuera hace muchos años, que le dieron alguna vez trabajo a nuestra gente pero que lamentablemente han tenido prácticas nocivas a nuestros ecosistemas marinos que nos dan el alimento y al cual defendemos después de un gran tiempo de pasividad, por ello si bien respetamos las concesiones que ya poseen, no permitiremos más ampliaciones porque esto significa mayor intervención en un ecosistemas ya sobreintervenido”, destacó la dirigente.

Información referencial:

Solicitud participación ciudadana:

https://seia.sea.gob.cl/archivos/2022/01/05/0d3_solicitud_pac_caguach_15_12_2021.pdf

Ubicación exacta del emplazamiento del proyecto:

https://www.google.com/maps/dir/-42.5018319,-73.2775488//@-42.5023065,- 73.2829561,2442m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?entry=ttu

Información sobre el proceso de participación ciudadana del proyecto:

https://sea.gob.cl/participacion-ciudadana-y-consulta-indigena/actividades/2156580008

Acceder a información del expediente del proyecto en el Servicio de evaluación ambiental / Proyecto rechazado

https://seia.sea.gob.cl/archivos/2023/05/29/026_RCA_N__20231000142__Centro_Caguache_.pdf

