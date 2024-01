Premios Razzie 2024: Los anti-Óscar entregan sus nominados a las peores películas del año

Mientras la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas daba a conocer este martes los nominados a los 96° Premios Óscar, sus galardones antagonistas, los Razzie, hacían lo propio con sus seleccionados a las peores películas del 2023.

Los premios Razzie, también conocidos como Golden Raspberries, son conocidos en la industria como los anti-Óscar y fueron creados en 1980 por el crítico de cine John J. B. Wilson como una forma de burlarse de los premios de la Academia.

En la edición de este año destacan películas como la vilipendiada secuela de El Exorcista, The Exorcist: Believer, la superheroica Shazam: Fury of the Gods y la cuarta película de la saga de The Expendables, protagonizada por Sylvester Stallone.

Entre los actores nominados, Chris Evans y Ana de Armas destacan negativamente por sus actuaciones en la comedia romántica Ghosted, mientras que Russell Crowe recibió un castigo similar por su participación en The Pope’s Exorcist.

A continuación te dejamos la lista completa de los nominados a los Premios Razzie:

Peor película

El exorcista: Creyentes

Los indestructibles 4

Megalodón 2: La fosa

¡Shazam! La furia de los dioses

Winnie the Pooh: Sangre y miel

Peor actor

Russell Crowe – El exorcista del papa

Vin Diesel – Fast & Furious X

Chris Evans – Ghosted

Jason Statham – Megalodón 2: La fosa

Jon Voight – Mercy

Peor actor de reparto

Michael Douglas – Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Mel Gibson – Confidential Informant

Bill Murray – Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Franco Nero – The Pope’s Exorcist

Sylvester Stallone – Expend4bles

Peor actriz

Ana de Armas – Ghosted

Megan Fox – Johnny & Clyde

Salma Hayek – El último baile de Magic Mike

Jennifer López – La madre

Helen Mirren – ¡Shazam! La furia de los dioses

Peor actriz de reparto

Kim Cattrall – About My Father

Megan Fox – Expend4bles

Bai Ling – Johnny & Clyde

Lucy Liu – Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson – Five Nights at Freddy’s

Peor director

Rhys Frake-Waterfield – Winnie the Pooh: Sangre y miel

David Gordon Green – El exorcista: Creyentes

Peyton Reed – Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Scott Waugh – Los indestructibles 4

Ben Wheatley – Megalodón 2: La fosa

Peor guion