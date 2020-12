Presencia de mujeres creció en la industria minera chilena, pero sigue habiendo enorme brecha con respecto al hombre

Lejos de lo que auguraban los más supersticiosos, las mujeres llevan años haciéndose un hueco en la poderosa minería de Chile, el primer productor de cobre del mundo, y demostrando que los prejuicios, por muy machistas que sean, no son imbatibles, reseñó un reportaje de la agencia española EFE.



La minería es uno de los campos más “masculinizados” en Chile: solo el 8,4 % de la fuerza laboral es femenina, según un estudio del Consejo de Competencias Mineras (CCM).



“En otros países con producción minera, como Australia o Canadá, la participación sube hasta el 20 %”, reivindicó Tamara Leves, presidenta de Women In Mining (WIM) Chile, una ONG global dedicada a acelerar la inclusión de la mujer.



A las barreras culturales, se suman impedimentos estructurales, como una ley de principios del siglo pasado que prohibía el acceso de mujeres y niños a las minas para protegerlos de la dureza de la faena y que no fue derogada hasta 1997, cuando las autoridades “se percataron de su existencia”, explicó Leves.

Centro Integrado de Operaciones Mineras de El Teniente. Foto: Campier.

La presencia de mujeres ha crecido en la última década (7,1 % en 2012), pero sigue habiendo una enorme brecha por sexos en la segregación de las tareas y en la formación, ya la mayoría de las trabajadoras se dedican a actividades administrativas y, por lo general, suelen tener más cualificación que los hombres.

Evelyn Jiménez, con casi dos décadas en la industria y actualmente supervisora en el Centro Integrado de Operaciones Mineras de El Teniente, se siente parte de esa transformación cultural, “lenta pero progresiva”, que ha tenido la industria.



“Me tocó vivir un cambio generacional, comencé con trabajadores muy antiguos, con los que tuve que desarrollar varias competencias blandas para poder integrarme. Esta profesión por entonces era 100 % machista”, recordó.



La minería, que representa más del 10 % del PIB chileno, es el motor de la economía y está jugando un rol fundamental en la recuperación del país, inmerso en una gran crisis por la pandemia, señala la nota.

Hay un 25 % de mujeres que estudian algo relacionado con la minería y solo el 8,4 % termina ejerciendo. Foto referencial: Web.

Se calcula que para 2023 se necesitarán cerca de 30.000 personas en la industria, por lo que “aumentar el porcentaje de mujeres no solo responde al legítimo derecho de igualdad, sino que también a la necesidad de mano de obra calificada”, apuntó la directora de Diversity Development Consulting, Claudia Rojas.



“Hay un 25 % de mujeres que estudian algo relacionado con la minería y solo el 8,4 % termina ejerciendo, lo que evidencia una pérdida importante de talento”, agregó Rojas, también vicepresidenta de WIM Chile.

Con solo 32 años, Natalia Zúñiga conoce bien la situación de las mujeres en la mina. Es jefa de extracción en un sector de El Teniente y tiene a su cargo a 120 personas.



Es consciente de que la dureza del trabajo, los horarios, la vida en campamentos y la falta de conciliación desincentiva la incorporación de la mujer, pero confía en sumar más rostros femeninos a su equipo a medida que aumenta la automatización y la fuerza se hace accesoria.

Prevenir el acoso en los campamentos

La mayoría de las mineras instaladas en Chile tienen metas para acelerar la inclusión y prevenir el acoso, la otra gran lacra de la industria.



“La mina es como un monstruo, pero se puede dominar”, afirmó una operaría en el nivel ‘sub-6’ del yacimiento, con más de 3.000 kilómetros de galerías subterráneas.



Para Claudia Rojas los principales casos se dan en los campamentos mineros, las viviendas aledañas a yacimiento remotos donde los trabajadores se alojan en sistemas de turnos.



“Quieres que te miren como una compañera, no como un objeto sexual, pero es muy difícil si cada estímulo que tienen en la industria es sexual. Es muy común, por ejemplo, la existencia de prostíbulos a las fueras de los campamentos”, denunció.

