Presidenta del PS sobre proceso constituyente: «Creo que esta semana podemos y estamos en condiciones de cerrar la conversación”

Este lunes, se llevará a cabo una nueva reunión entre los representantes de partidos políticos para debatir cómo será el organismo que redactará la Carta Magna.

Ante esta situación, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, fue consultada por los posibles plazos para llegar a un acuerdo constitucional.

“Para mí, no quiero poner una fecha porque no soy la única que participa, pero yo creo que esta semana podemos y estamos en condiciones de cerrar la conversación”, señaló en diálogo con Radio Pauta.

Durante la entrevista, la presidenta del PS señaló que «todos tienen que ceder en alguna parte, pero los que hemos cedido bastante somos nosotros, la alianza de gobierno».

«Nunca se nos dijo que no al órgano 100% electo», aseveró Vodanovic.

Por su parte, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, espera que este lunes se concreten acuerdos.

“Espero que hoy se abra una oportunidad para llegar a acuerdo y si no es hoy, mañana. Si no, se vuelve muy difícil sostener (…) El momento para llegar a acuerdos es ahora, hoy día. Los puentes no están cortados”, expresó en entrevista a ADN.

Consultado por el mecanismo para elegir quienes redactarán la Constitución, el senador calificó como «importante» que se llegue a un acuerdo sobre este tema, y así poder lograr resultados diferentes al del plebiscito de salida de septiembre, donde se impuso la opción del Rechazo con más del 60%.

«Para algunos puede sonar como algo de forma o procedimental, que lo es: es un esquema donde uno acuerda un mecanismo, pero para nosotros es muy importante la forma que forma parte del fondo del proceso: cómo se redacta la nueva Constitución, con qué niveles de legitimidad, de aceptación democrática. De tal manera que la nueva Constitución, y obviamente ratificada al final con un plebiscito de salida donde ojalá muchas voces políticas estemos detrás del Apruebo, a diferencia del proceso anterior, que tenga el respaldo ciudadano y genere un pacto de convivencia a largo plazo y no que a la vuelta de la esquina, dos o tres años, estemos con cuestionamientos a la nueva Constitución”, aseveró.