Presidente Boric contra Ezzati: «Me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra niños y niñas»

Este domingo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, reprochó la presencia del exarzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, en la oración ecuménica realizada en la Catedral Metropolitana este sábado.

El nuevo Mandatario de Chile, en compañía de la primera dama, Irina Karamanos, y su gabinete, encabezó el acto cultural «cambio de mando ciudadano» en La Pintana. Instancia que contó con actos artísticos y musicales, donde el presidente pudo entregar dirigirse a la ciudadanía.

Fue en este contexto que el Mandatario señaló: «hay algo que ayer me molestó ver en la Catedral, me molestó ver al señor Ezzati, me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños y niñas».

Presidente Gabriel Boric: "hay algo que me molestó ayer en la catedral. Me molestó ver al señor Ezzati, me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes. No lo noté ayer, pero me lo hicieron ver".

«No lo noté ayer… Pero me lo hicieron ver, y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando. Porque en este Gobierno van a estar presentes los niños y las niñas, a ustedes les estamos hablando«, recalcó.

«Que los niños y niñas se sientan parte de lo que estamos construyendo y que nunca más se les vulneren sus derechos o se abuse de su confianza«, enfatizó el Presidente.