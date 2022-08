Presidente Boric: «El 5 de septiembre me la voy a jugar por la unidad»

El presidente Gabriel Boric sostuvo un diálogo con Chilevisión Noticias este domingo, donde se evaluaron los posibles escenarios, a una semana del plebiscito de salida que se llevará a cabo el 4 de septiembre para aprobar o rechazar la nueva propuesta de la Carta Magna.

Durante la entrevista, el presidente Boric reiteró que, ante un eventual triunfo de la opción del Rechazo en el plebiscito, se debería dar paso directamente a un proceso que permita la elección de convencionales constituyentes.

«El pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria: en el plebiscito del 25 de octubre (de 2020) decidió que quiere una nueva Constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin. Por lo tanto, repetir ese plebiscito me parece que sería redundante», expresó Boric, citado por CNN Chile.

Ante el posible triunfo del Rechazo el 4 de septiembre, el Presidente añadió que «nosotros vamos a gobernar para todos, nosotros tenemos una agenda (…) vamos a convocar para dar certidumbre a Chile. El 5 de septiembre me la voy a jugar por la unidad».

#CHVNoticias | Presidente Boric en caso de que gane el Rechazo en el Plebiscito de Salida: "Nosotros vamos a gobernar para todos los chilenas y chilenas".



Reafirmó que es necesario buscar un mecanismo que logre cumplir el mandato del pueblo chileno en octubre del año 2020, donde se votó para tener una nueva Constitución.

“Esto va más allá de la figura del Presidente o de los partidos, el pueblo de Chile ya tomó una decisión de forma clara y mayoritaria. Lo que se decidió el 25 de octubre de 2020 fue tener una nueva Constitución y con un mecanismo que asegure que la elección sea cien por ciento directa y elegida”, sostuvo Boric.

«Lo que vamos a hacer es darle continuidad a ese mandato. No aspiro a tener ningún tipo de protagonismo especial en ello. Si puedo colaborar en unir a las diferentes posiciones para que se logren los acuerdos que se requieren en el Congreso, por supuesto que lo voy a hacer», añadió.

Boric y las acusaciones sobre presunto intervencionismo

Durante la entrevista, el presidente Boric fue consultado por las acusaciones sobre presunto intervencionismo en el proceso constituyente.

Al respecto, Boric aseguró que a algunos «les molesta o preferirían que uno no hiciera nada. Yo he instruido de manera muy clara que lo que ha establecido la Contraloría es que el Gobierno tiene el deber de informar, y que no debe destinar ni un solo peso a alguna opción», refiere MegaNoticias.

«Nosotros creemos que la información es un derecho, otro creen que es un delito», añadió el Mandatario, haciendo referencia a la entrega que se ha hecho de ejemplares constitucionales por parte del Ejecutivo.

#CHVNoticias | Presidente Boric: "El pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto (…) repetir el Plebiscito sería redundante".



Al ser emplazado respecto a los videos donde se le ve firmando algunas propuestas de nueva Constitución, el jefe de Gobierno expresó que algunas personas se le acercan para autografiar lo que sea.

«¿Cómo eso se podría interpretar a que yo estoy usando recursos públicos?» aseveró, a lo que agregó decidido «que me traigan una constitución del 80 y la firmo».

No obstante, afirmó que desde el Gobierno están a «total disposición de Contraloría».