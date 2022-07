Presidente Boric responde a Kast: “Como Gobierno estamos haciendo algo a lo que no vamos a renunciar, que es informar”

El presidente Gabriel Boric se refirió este martes a las denuncias realizadas por exaspirante a La Moneda y dirigente del Partido Republicano, José Antonio Kast, que alegó una posible intervención electoral por parte del Gobierno, de cara al plebiscito de salida que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre.

Más temprano, diputados del Partido Republicano pidieron a la Contraloría General de la República (CGR) investigar un presunto intervencionismo electoral en el plebiscito de salida por parte del Gobierno.

En la instancia, Kast aseguró que “el presidente Gabriel Boric se ha levantado como jefe de campaña de una opción“, cita CNN.

Gabriel Boric “fue elegido para gobernar, no para ser jefe de campaña de una opción política (…). Queremos pedirle al presidente Gabriel Boric que comience a gobernar. Él fue electo para gobernar, no para convertirse en un jefe de campaña. Llevamos cuatro meses de gobierno y no se ha gobernado”, señaló Kast.

Al respecto, Boric enfatizó que «nosotros como Gobierno estamos haciendo algo a lo que no vamos a renunciar, que es informar, queremos que todos los chilenos y chilenas puedan votar informados el 4 de septiembre».

En este sentido, reiteró que su postura de convocar a la ciudadanía a votar en el plebiscito, y aseveró que ambas opciones son legítimas.

«Yo lo he dicho hasta el cansancio, ambas opciones son legítimas, lo importante es que se vote conociendo el texto, por eso nosotros vamos a poner a disposición de los chilenos y chilenas el texto. A algunos les salió la preocupación ahora de que no quieren que se impriman libros, dicen que por ecología. ¿Cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este?», indicó, citado por MegaNoticias.

«Me alegro de que los chilenos y chilenas estén ávidos por conocer el texto, vamos a seguir informando y bueno, no me extraña que José Antonio Kast esté justamente de ese lado. Hemos estado en lados distintos toda la vida y me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante del 4 de septiembre», añadió el presidente.

Por otra parte, fue consultado nuevamente por el proyecto de reforma del quórum del 4/7, el cual se vota en el Senado y que modifica la Carta Fundamental.

«Nosotros no tenemos ningún problema con este proyecto, y me parece bien que por diferentes medios se desaten todas las trabas. Nuestra energía como Gobierno está puesta en informar respecto del plebiscito del 4 de septiembre, donde Chile tiene dos alternativas: aprobar el proyecto de nueva Constitución o rechazarlo, como se ha señalado largamente durante el último tiempo», sostuvo.

Más temprano, la vocera del Gobierno, Camila Vallejo fue consultada sobre este proyecto, y aseveró que «como Gobierno no tenemos ningún problema con esa propuesta. Todo proyecto o reforma que habilite cambios no va hacer el Gobierno que se oponga a ello».