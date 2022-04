Presidente Boric en ceremonia inaugural de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú: «Nace como una respuesta ante las necesidades urgentes que vive nuestra región»

El presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, acto que se llevó a cabo este miércoles en la sede de la Cepal en Chile.

En su discurso inaugural, Boric recalcó que durante demasiado tiempo han existido conflictos medioambientales, y que «no hemos sabido procesar de manera adecuada», así como enfatizó que, aquellos que lideran discusiones en esta materia, «se ven gravemente amenazados».

«Quiero recordar a quienes no están como a Macarena Valdés de Chile, Breiner David Cucuñame de Colombia a Estela Casanto de Perú y Berta Cáceres de Honduras (…) Son cientos los que hoy en día no están con nosotros, los que hoy no pueden luchar. Es por ellos y por ellas, y por quienes siguen alzando la voz, que lo siguen haciendo a pesar de vivir bajo amenazas, que hoy tenemos el imperativo de movilizarnos, para protegerlos a ellos y protegernos nosotros mismos. Este es el acto de supervivencia más básico», recalcó el mandatario.

De igual forma, manifestó que este acuerdo – adoptado en Costa Rica en marzo de 2018 y vigente desde abril de 2021 – nació como una respuesta «ante las necesidades urgentes que vive nuestra región”, la cual “se ha transformado lamentablemente en la más peligrosa del mundo para las y los defensores ambientales”.

Al respecto, recordó los hechos ocurridos en el Amazonas, o el “derretimiento de un glaciar en la Patagonia chilena o argentina, no el Estado chileno, brasileño o el presidente de turno el que sufre, es toda la humanidad. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de la que tenemos que hacernos cargo”.

Por esta razón, aseveró que “no es posible abordar solamente dentro de los marcos de los estados-nación. Es muy importante que volvamos a entender un principio muy básico en el cual nos debemos mover en el mundo hoy día: o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. El Acuerdo de Escazú apunta justamente a la idea de salvarnos y trabajar juntos”.

Congreso votará proyecto para integrar a Chile

Durante su discurso, el presidente Boric hizo referencia al debate que se llevará a cabo en el Congreso, para aprobar la integración oficial de Chile al tratado.

“Confió en que nuestro congreso que van a atender esta urgencia, pues hemos dejado pasar demasiado tiempo (…) No es solamente para el presente, sino que para todas las generaciones que vienen”, recalcó.

Cabe recordar que, el encuentro se prolongará hasta el viernes 22 de abril y reunirá por primera vez a autoridades y representantes oficiales de los países que ya son parte del primer tratado ambiental de la región y de otros que están en proceso de serlo, los que revisarán el estado de la implementación del Acuerdo y avanzarán en su operativización.

De acuerdo con la página de la CEPAL, los países participantes abordarán las reglas de procedimiento de la COP, incluyendo las modalidades para la participación significativa del público (artículo 15.4a del Acuerdo); las disposiciones financieras que sean necesarias para el funcionamiento e implementación del tratado (artículo 15.4b); y las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (artículo 18.1).

Asimismo, discutirán estrategias para una efectiva implementación del Acuerdo y mayor cooperación en la región.