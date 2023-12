Presidente Boric lo confirma: Venezuela anuncia que iniciará vuelos de repatriación coordinados con Chile

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, informó este viernes 8 de diciembre que siguiendo las instrucciones del Presidente de ese país, Nicolás Maduro, en los próximos días iniciarán unos vuelos de repatriación coordinados con el Gobierno de Chile.

«Siguiendo instrucciones del Presidente @NicolasMaduro anunciamos que en los próximos días estaremos iniciando una serie de vuelos de repatriación, coordinados con el gobierno de Chile, a través del programa Vuelta a la Patria», anunció el ministro venezolano en su cuenta de X, antes Twitter.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric respondió a esa publicación y confirmó la información suministrada por la parte venezolana. «Esto es fruto de un intenso trabajo diplomático que hemos llevado delante», expresó el mandatario.

Hace unas semanas se registró una polémica por este tema cuando un vuelo que pretendía retornar a 60 venezolanos no pudo concretarse. El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Correa, explicó en ese momento que «no hubo una negativa del Gobierno venezolano», sino que la autorización que debía aprobarse por el Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) no llegó, por lo que no se pudo realizar la tramitación correspondiente.

Esto es fruto de un intenso trabajo diplomático que hemos llevado adelante. https://t.co/zz3BS0bUue December 8, 2023

