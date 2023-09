Presidente Boric por llamado de arzobispo Aós a entregar información sobre desaparecidos: “Hay más de 1.100 personas que aún no sabemos dónde están”

El Presidente Gabriel Boric valoró el pedido que hizo el arzobispo Celestino Aós, durante el Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago, para que se entregue la información y los documentos necesarios para encontrar a los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

«En este día rezamos por los que hacen daño con sus omisiones, suplicamos a Dios y les suplicamos a ellos: Convierte, Señor, sus corazones, para que entreguen la información que puedan tener», declaró la autoridad eclesiástica durante la ceremonia realizada en el marco de las Fiestas Patrias.

Durante la homilía del Te Deum, señaló que esta acción sería «por el bien de los familiares que sufren y por el bien de ustedes mismos, que compartan esos datos».

De igual forma, el arzobispo manifestó que como Iglesia Católica, están comprometidos en «prestar ese servicio de recibir la información y entregarla anónimamente a las autoridades».

Al respecto, el Presidente Boric valoró las palabras de Aós y destacó que “hoy se reconoció el rol importante que jugaron las iglesias en la defensa de los Derechos Humanos (…) El rol que jugaron las iglesias frente al terror, tortura y al abuso de quienes decían que era mentira fue muy importante”.

“Valoro mucho el llamado que hacen a quienes tengan datos de entregarlos para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Hay más de 1.100 personas que aún no sabemos dónde están”, expresó.

El Mandatario afirmó que “cuando algunos se preguntan por reconciliación, yo digo que el mejor rol para la reconciliación es la justicia, no el olvido. La memoria, la justicia y la verdad”.

Llamados de "unidad, reconocimiento y solidaridad"

Tras haber participado en los Te Deum Evangélico y Ecuménico de este 17 y 18 de septiembre, respectivamente, el Presidente Boric destacó los llamados de “unidad, reconocimiento y solidaridad” por parte de las Iglesias

«Me parece, que tanto ayer en la catedral evangélica de Puente Alto, como hoy, se hicieron llamados muy potentes por parte de las diferentes Iglesias de nuestro país a la unidad, el reconocimiento, a la solidaridad. Y en particular destaco en la homilía de hoy cuando se nos invita a no pasar de largo frente al que sufre, a no ser indiferentes, a no dejar de actuar ante el dolor y creo que ese mensaje es tremendamente potente y lo tenemos que practicar todos los días”, planteó.

“Por lo menos a mí, me inspira en el ejercicio de gobierno”, añadió el jefe de Estado.

