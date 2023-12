Presidente Boric revela por qué llegó tarde a una actividad: «Estaba en terapia, creo que hay que cuidar la salud mental, es importante decirlo»

El Presidente Gabriel Boric reveló las razones por las que llegó tarde este viernes a la actividad de promulgación de la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral, que tuvo lugar en el Parque Mirador Viejo, en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

“Disculpen el retraso, me vine corriendo. Me recomiendan siempre que no diga esto, pero creo que hay que decirlo: estaba en terapia», afirmó el Mandatario desde el podio.

«Creo que hay que cuidar la salud mental, es importante decirlo y nos atrasamos un poquito», agregó, recibiendo aplausos por parte del público.

Explicó que abordó este tema «para que los amigos de las redes sociales no se pasen rollos, las terapias puede ser normal, periódica, no es un evento excepcional”.

«Estoy bien, muchas gracias. Estoy contento, estoy optimista por Chile y su futuro, y estoy contento porque hoy estamos promulgando esta ley. Estoy muy contento», expresó.

Durante el evento, el jefe de Estado invitó al público presente a cantarle el “Cumpleaños Feliz” a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

“Después de esa breve y sutil intervención, yo solo quiero volver a insistir que estamos muy contentas y agradecidas del trabajo que involucró esta ley”, respondió la secretaria de Estado.

Orellana, destacó que la ley es importante “no solo por las beneficiarias directas, que sabemos que en su mayoría van a ser mujeres, por cómo se distribuye hoy en día las labores de cuidado, sino porque permite que los hombres también tengan esa posibilidad y que, por lo tanto, empecemos a distribuir también el nivel legal esa carga porque evidentemente la cultura no la cambiamos por ley”.

¿En qué consiste la ley de conciliación de vida laboral, familiar y personal?

Este proyecto de ley, aprobado y despachado ayer por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y promulgado este viernes, establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo, con la finalidad que los trabajadores puedan efectuar todo o parte de su jornada diaria o semanal bajo esa modalidad, en la medida que la naturaleza de las funciones lo permita.

Asimismo, plantea que quienes podrán acceder al mismo serán los trabajadores que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor a 14 años. Asimismo, ingresan a ese grupo quienes estén a cargo del cuidado de personas con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, sin importar la edad. Vale mencionar que esos cuidados tienen como condición que no sean remunerados.

Además, indica que durante el periodo de vacaciones definidas por el Ministerio de Educación, se conceda de manera preferente el uso del feriado legal para aquellos trabajadores al cuidado de un menor de 18 años.

La iniciativa reconoce el derecho a solicitar ajustes de sistemas de turnos. Es decir, las y los trabajadores que se encuentran en los presupuestos descritos tienen el derecho, durante el período de vacaciones definido por el Ministerio de Educación y cuando la naturaleza de las funciones lo permita, a solicitar que se modifiquen transitoriamente turnos o la distribución de la jornada diaria y semanal para conciliar el trabajo con las necesidades de cuidado durante dichos periodos.

El proyecto se enmarca en la creación de una mesa técnica con diálogos tripartitos que se estableció en septiembre del año pasado por el Mintrab. La instancia contó con la asesoría técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y participaron actores de la sociedad civil, académicos, representantes del sector privado y público.

Entre ellos, más de 160 organizaciones entre empleadores y gremios empresariales, CPC-SOFOFA, y sindicatos como la CUT. Junto a organizaciones de mujeres cuidadoras como “Yo quiero estar”, Fundación Ronda, Maternidad Vida y Mujer, Colectiva Resistencia Materna, Gestoras en Red.

Al promulgar la ley, el presidente Boric señaló que “hoy día lo que estamos logrando es que más de 1 millón 858 mil personas van a tener derecho a usar de manera preferente su feriado legal durante las vacaciones escolares, más 363 mil las y los trabajadores que van a poder acordar con sus empleadores modalidad de trabajo híbridas”.

“En la pandemia aprendimos que hay muchas labores que pueden hacerse de manera remota y si es posible buscar cómo conciliar la vida personal, familiar y laboral tenemos que hacer esos esfuerzos, y esta ley apunta justamente en esa dirección”, sostuvo.

