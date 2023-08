Presos mapuche en huelga de hambre cárcel de Angol anuncian: “huelga seca”

Presos mapuche anuncian “huelga seca”

Luego de una serie de informaciones por descompensación a causa de la prolongada huelga de hambre que llevan adelante presos mapuche en la cárcel de Angol, con traslados a hospitales y enfermería, en medio de diversas diligencias y movilizaciones desde comunidades para que las autoridades atiendan las demandas, se informó en la mañana de este 10 de agosto, que se ha endurecido la acción de protesta, anunciándose una huelga seca.

Los prisioneros mapuche de la cárcel de Angol, hicieron un llamado a sus autoridades tradicionales mapuche, “que lo han respaldo en esta larga y dolorosa huelga de hambre a que puedan asistir hasta la cárcel de Angol Ya que hemos observado que no existe voluntad política para resolver nuestras demandas por parte del gobierno y la institución de gendarmería”, indicaron.

A través de un comunicado, señalaron: “Quienes atrincherados en el racismo sesgado, han dilatado una solución, llevándonos al extremo de nuestras condiciones de salud corporal. Es así, que frente a esta actitud humillante a la que nos pretenden empujar, donde buscan causar amedrentamiento a nuestras familias, someter a tratos degradantes a nuestros niños, todo, con la intención final de hacernos desistir de nuestros derechos políticos y derechos humanos que nos asisten”.

También indicaron: “Nosotros los prisioneros políticos Mapuche nos debemos a la daciones conjunto y colectivas como nos indica nuestro ordenamiento tradicional Mapuche. Por eso hacemos este llamado, a nuestra autoridades Mapuche, para anunciar de frente a nuestras comunidades y familiares. La difícil decisión de llevar adelante en las próximas horas una HUELGA SECA, esto con el fin a que el gobierno resuelve nuestras demandas”.

También declararon: “Cuya determinación la tomamos tras 94 días de huelga hambre y en la que el peñi Simón Huenchullan lleva mas 158 días, y consiente que no nos queda otro camino, que afrontar con dignidad nuestro destino. Esta decisión la vamos conversar hoy, con nuestros representante de la movilización”.

“Por último, a nuestro pueblo Mapuche, a que no bajen las manos, a que no dejarse amedrentar y decir que no existe ley que pueda negar nuestros derecho políticos y territoriales, ni nuestros derechos culturales y espirituales”, sentenciaron desde la cárcel de Angol, cuyas demandas se relacionan con diversos hechos carcelarios.

Seguir leyendo más…