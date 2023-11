«Procesos de transformación dramáticos están en marcha en el mundo»

Por Vladimir Putin

Colegas,

En primer lugar, me gustaría expresar mi gratitud al Primer Ministro de la India, el Sr. Modi, y a todos nuestros colegas por su productivo trabajo durante la presidencia india del G20 este año.

Han hecho mucho para centrar la actividad de los Estados miembros del G20 en la búsqueda de soluciones a cuestiones verdaderamente apremiantes en la agenda socioeconómica internacional. Este fue el propósito con el que se creó el G20 como una importante herramienta de gobernanza multilateral en la economía y las finanzas mundiales.

En nuestra opinión, hoy en día existe una creciente necesidad de este tipo de enfoque de consolidación, especialmente porque continúan los intentos de confrontación.

Algunos de nuestros colegas aquí presentes han mencionado que están conmocionados por «la agresión en curso de Rusia en Ucrania«. De hecho, las operaciones militares son siempre una tragedia para personas específicas, familias específicas y el país en su conjunto. Y, sin duda, debemos pensar en cómo detener esta tragedia.

Rusia nunca se ha negado a negociar la paz con Ucrania. No es Rusia, sino Ucrania la que ha anunciado públicamente que se retira del proceso de negociación. Además, el líder del país firmó una orden ejecutiva que prohíbe tales negociaciones con Rusia.

Entiendo que esta guerra y la pérdida de vidas son impactantes y no podían ser de otra manera. Pero, ¿qué pasa con el sangriento golpe de Estado en Ucrania en 2014, al que siguió la guerra del régimen de Kiev contra su gente en Donbass? ¿No les sorprendió? ¿No les escandaliza el exterminio de civiles en Palestina y en la Franja de Gaza hoy en día? ¿No es chocante que los médicos tengan que operar a los niños, hacer cirugías abdominales, y usar un bisturí en el cuerpo de un niño sin anestesia? ¿No les sorprendió cuando el Secretario General de la ONU dijo que Gaza se ha convertido en un enorme cementerio de niños?

Colegas

La situación de la economía global y del mundo en general requieren decisiones colectivas basadas en el consenso que reflejen los puntos de vista de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, incluidos tanto los países desarrollados como los países en desarrollo.

Procesos de transformación dramáticos están en marcha en el mundo. Están surgiendo y ganan fuerza nuevos y poderosos centros de crecimiento económico mundial. Una parte importante de la inversión, el comercio y la actividad de consumo mundiales se está desplazando hacia las regiones de Asia, África y América Latina, que albergan a la mayoría de la población mundial.

Las turbulencias en los mercados van en aumento. Se están intensificando los problemas crónicos en el sector financiero internacional, así como los desafíos energéticos y de seguridad alimentaria. Por cierto, Rusia está cumpliendo todos sus compromisos en esta área y sigue siendo uno de los mayores exportadores de alimentos. Estoy aquí para hacerles saber que los primeros barcos con grano ruso gratis han sido enviado a países africanos necesitados.

También me gustaría señalar que la enorme la presión sobre la economía mundial es una consecuencia directa de la políticas macroeconómicas mal consideradas de algunos países. Estas acciones se justificaron por la necesidad de luchar contra la pandemia, entre otras razones. Billones de dólares y euros inyectados en la economía y el sistema bancario han desencadenado un aumento de inflación y un rápido aumento de los precios de los alimentos y la energía. Esto subyace a los eventos que mencioné anteriormente. No son nuestras acciones ni son nuestros intentos de restaurar la justicia en Ucrania. No. Son las acciones de las economías más grandes del mundo. Como resultado, observamos un aumento en las tasas de interés clave. Por supuesto, los países más pobres son los más afectados por esto.

Las restricciones comerciales ilegales y la agenda climática aplicada por algunos países para mejorar su propia competitividad, siguen teniendo un impacto negativo.

Con el fin de eliminar a los competidores y para obtener ventajas, se utilizan métodos deshonestos de competencia, entre ellos la destrucción de las cadenas de transporte y logística y de los acuerdos de pagos internacionales e incluso actos de terrorismo de Estado. La explosión en el gasoducto Nord Stream bajo el mar Báltico es un ejemplo flagrante.

Rusia aboga por restaurar el espíritu de apertura y la cooperación económica internacional mutuamente beneficiosa basada en la Carta de las Naciones Unidas y los principios de trabajo conjunto colegiado y de respeto mutuo. Eso es importante para lograr una optimización eficaz del sistema de la gobernanza económica mundial, en particular, para reiniciar la OMC en su totalidad, incluida su función de arbitraje.

Necesitamos mejorar el papel de las economías en desarrollo en las instituciones financieras internacionales, incluidos el FMI y el Banco Mundial, y utilizar los recursos de esos organismos para promover el desarrollo de los países y regiones que realmente lo necesitan, y no con propósitos políticos de oportunistas.

Estamos dispuestos a trabajar juntos para abordar estos asuntos y problemas urgentes en el G20 y otras instituciones internacionales, incluidos los BRICS, una asociación que está ganando peso e influencia; esto es obvio, sobre todo teniendo en cuenta su continua expansión.

Sin duda, nuestro país seguirá contribuyendo a la consecución equilibrada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y trabajando en la preservación del clima y la biodiversidad de nuestro planeta, la transformación digital de la economía mundial, y garantizar la seguridad alimentaria y energética.

Me gustaría señalar que Rusia prioriza el desarrollo de la infraestructura pública digital y el fortalecimiento de la seguridad de la información. De hecho, la mayoría de nuestros servicios públicos ya están disponibles digitalmente.

Como participante responsable en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático, Rusia planea alcanzar la neutralidad de carbono a más tardar en 2060. Para ello, estamos utilizando todas las herramientas disponibles y eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: energía nuclear, energía hidroeléctrica, aumento del secuestro de carbono en los bosques, y el uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente en todos los sectores de la economía.

También me gustaría mencionar algunas medidas tangibles que Rusia ha estado tomando para promover el empoderamiento económico de las mujeres y un papel más importante en otros ámbitos. En la actualidad, las mujeres tienen una presencia segura y significativa en el gobierno y las empresas rusas; dirigen muchas empresas líderes, institutos de investigación y organismos públicos.

Para concluir, me gustaría una vez más elogiar los esfuerzos de la presidencia de la India y desear éxito a nuestros amigos brasileños, que asumirá la presidencia del G20 el 1 de diciembre.

Gracias por su atención.

Discurso publicado originalmente en inglés el 22 de noviembre de 2023 en kremlin.ru