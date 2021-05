Profesores de Valparaíso y diputada advierten sobre retorno a clases

Los profesores de la Quinta Región junto a la diputada del distrito Camila Rojas (Comunes) iniciaron este viernes una serie de visitas a los colegios de la zona para evaluar el retorno presencial a clases, suspendido por la pandemia del Covid-19.

En días recientes trascendió que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, estaba elaborando un plan de retorno a clases obligatorio a base de incentivos y sanciones a los sostenedores de los colegios subvencionados. Su plan es como límite tener a todos en clases presenciales antes del 12 de julio.

Figueroa argumenta que es urgente el retorno a clases debido a los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), cuyas últimas mediciones detectaron que los estudiantes entre 6º Básico y III Medio no alcanzaron el 60% del logro esperado.

La dirección regional del Colegio de Profesores ha sostenido que “la mal llamada educación pública (municipal) que arrastra problemas económicos, falencias por el sistema de financiamiento que nadie intenta corregir, está imposibilitada de preparar adecuadamente sus instalaciones” y, además de infraestructura, apuntan que las y los trabajadores tampoco lo están “para asumir responsablemente la vuelta a clases de todos sus estudiantes”.

Frente a ello, acusan que el Ministerio no se hace cargo y, en cambio, “apunta a la responsabilidad y voluntad de madres, padres y apoderados/as sobre la asistencia presencial de sus niñas, niños y adolescentes. En vez de realizar un programa sólido de resguardo de la salud, se limitó a decir que el retorno es voluntario.”

El Colegio de Profesoras y Profesores Regional Valparaíso anunció que se encuentra levantando un catastro de la situación actualizada de cada comuna, para tener una visión clara del escenario de la región. La presidenta, Violeta León, refuerza que “no hemos estado de flojos, ni sin trabajar, sino todo lo contrario: adaptando toda nuestra actividad pedagógica y permitiendo tanto a estudiantes como apoderados y apoderadas dentro de nuestros hogares”.

LEVANTAMIENTO EN TERRENO

La gira de la diputada de Comunes fue iniciada junto a la presidenta regional del Colegio de Pofesores, Violeta León, y Andrés Arce, presidente comunal del Magisterio, en el Liceo Técnico, el INSUCO y la Escuela San Judas Tadeo, oportunidad en que dialogaron con los respectivos directores y directora de los establecimientos.

La diputada Rojas señaló que “es evidente que la presencialidad solo es posible cuando las escuelas tienen condiciones para ello, a su vez cuando las condiciones están hay que adaptar según contexto, mientras estemos en pandemia no habrá clases con absoluta normalidad, por eso la flexibilidad y como no la empatía son clave”.

Rojas también advirtió de la posibilidad de una acusación constitucional al ministro Figueroa. Sostuvo que “una profesora del INSUCO me dijo hoy ‘ponemos por delante la vida, si hay niños que necesitan venir nuestras puertas están abiertas, lo han estado todo este tiempo, pero no nos obliguen a lo imposible’. Figueroa amenaza con sanciones económicas a establecimientos en plena pandemia, estresa a las comunidades, ¿qué le pasa?, ¿no entiende? No vacilaremos en acusarlo constitucionalmente si persevera”.

