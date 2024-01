Profesores toman oficina de SLEP Atacama en protesta por despidos e incumplimiento de compromisos

*Foto de portada: ADN

Durante la mañana de este martes, dirigentes del Colegio de Profesores y Profesoras, tomaron las dependencias del Servicio Local de Educación Pública Atacama (SLEP Atacama), como protesta ante una serie despidos de funcionarios en establecimientos educacionales de Copiapó y otras comunas de la región, así como por el incumplimiento de los compromisos acordados con el Ministerio de Educación, tras el extenso paro registrado a finales de 2023.

«Hay un despido descontrolado, no pueden echar a veinte personas de un establecimiento. Además, los compromisos firmados con las autoridades e interventores hoy día deberían haberse ejecutado y no están», indicó el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez.

En declaraciones a ADN Radio, señaló que solicitan reunirse con el nuevo jefe de la Dirección de Educación Pública (DEP), Rodrigo Egaña, para que “le entregue las herramientas a los funcionarios del SLEP Atacama para que puedan cumplir los compromisos. El director ejecutivo no cuenta con recursos”.

“Nuestro director ejecutivo local tiene que comunicarse con él para comprometerse no a cosas nuevas, sino que comprometerse en lo que ya está establecido sencillamente”, señaló Rodríguez.

El colegiado planteó que “si no generamos esta situación vamos a esperar un año escolar 2024 con normalidad que no va a llegar por ningún lado».

«Estamos siendo responsables en ese sentido porque no le podemos seguir mintiendo a la comunidad atacameña”, agregó.

Cabe recordar que el gremio docente denunció semanas atrás que los despidos afectaban principalmente a profesores que participaron en las paralizaciones de 2023 por la crisis en la educación en Atacama, tal y como consignó Soy Copiapó.

Sin embargo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, descartó este martes que se trate de represalias por dicho paro, sino que más bien los despidos obedecen a “ajustes” de dotación

«Fin de año es un momento complejo, en el que efectivamente vienen los procesos de ajustes de dotación, viene la renovación de “los contrata”, entre otras situaciones que son habituales no solamente en Atacama, sino que en todo el país, en todo servicio público, desde ahí que uno comprende esta situación de movilización”, afirmó el secretario de Estado, durante un punto de prensa realizado tras el desayuno con los estudiantes con puntajes destacados de la PAES.

“No sé si hay represalia, me da la impresión de que no, sino que obedece más bien a contextos que son habituales a estas alturas del año. De hecho, no es el único lugar en el que han habido desvinculaciones de profesores y profesoras o de funcionarios en el sector público”, acotó, citado por La Tercera.

Destacó, que desde el despacho de Educación esperan “que esta situación de la toma del servicio local se resuelva rápido”, e indicó que “el director ejecutivo está sobre ello, entiendo que están planificando una reunión durante el día, durante la jornada, para abordar este tema».

