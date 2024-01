Proyecto de ley busca reconocer el rol de mujeres en la pesca artesanal  y establecer  Igualdad de género en el sector

Imagen portada: Las mujeres en la pesca artesanal, Mar y Ciencia / Foto: Celina Mutti Lovera

Mujeres en la pesca: Iniciativas legislativas avanzan

Reconociendo la importancia de las mujeres en todas las fases de la pesquería nacional, además de visibilizar los problemas que enfrentan a diario, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado, aprobó en general dos proyectos de ley en materia de género para el sector, que se encuentran cumpliendo su segundo trámite constitucional.

La instancia, según informó el Senado, entregó su respaldo unánime al proyecto que modifica la ley N°21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, para incorporar normas sobre enfoque de género en su administración (Boletín 15202-34) y al que establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura (Boletín 15518-21), respectivamente, y acordó realizar audiencias para avanzar en los análisis en particular.

Reglas de igualdad

En el caso de la moción que establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo, se busca “eliminar las barreras de entrada a las mujeres como representantes de la pesca artesanal en los respectivos Comités de Manejo, así como también asegurar el equilibrio de género en los aludidos representantes y que la regulación de los mencionados Comités considere criterios que permitan disminuir las brechas de participación de las mujeres en su conformación” (Boletín 15518-21).

En esta línea, se fundamenta que “hoy no existe una norma que garantice el equilibrio de género en lo que respecta a los representantes de los pescadores artesanales, pues si bien la ley N° 21.370 establece equilibrios en materia de la composición total de la instancia, no asegura la posibilidad de que entre los representantes del sector pesquero artesanal participen las mujeres pescadoras. Se suma a lo anterior que la mayor parte de la regulación de los Comités de Manejo se entrega a un reglamento, y no existe un mandato legal en orden a que dicha normativa respete la equidad de género”.

