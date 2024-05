Proyecto minero Los Bronces Integrado en la mira: Categórico rechazo desde la ciudadanía

Proyecto minero Los Bronces Integrado en la mira por deficiencias en evaluación ambiental

A través de una nota de prensa, la Fundación Relaves (www.fundacionrelaves.org) denuncia que la ampliación de la minera Los Bronces Integrado de Anglo American ha sido aprobada pese a deficiencias en la evaluación ambiental, excluyendo 85 glaciares críticos para los reservorios de agua. Comunidades y activistas rechazan el proyecto, aprobado en 2023 por el Comité de Ministros tras una negativa inicial en 2022, debido a preocupaciones sobre la calidad del aire y la salud pública.

El proyecto, que incluye la expansión subterránea en la Cordillera de los Andes, ha generado múltiples reclamaciones para una reevaluación ambiental. Greenpeace Chile lanzó una serie documental y una campaña de firmas para alertar sobre los riesgos del proyecto en un contexto de crisis climática e hídrica.

Compartimos nota de prensa, gentileza Fundación Relaves:

¿Por qué no se debe aprobar la ampliación de Los Bronces Integrado?

Desde hace varios años que el proyecto de ampliación de la minera Los Bronces de Anglo American complica y preocupa a una gran parte de la ciudadanía, autoridades, comunidades y activistas ambientales de la RM. La preocupación llegó a más altos niveles, luego que el proyecto fuera aprobado en abril del 2023 por el Comité de Ministros, generando que varios sectores hayan alzado la voz, asegurando que este proyecto no se hace cargo de la grave situación climática que enfrentamos.

En qué consiste el proyecto

Los Bronces Integrado considera dos partes: una que da continuidad a la operación en superficie, y otra, la construcción de una nueva fase subterránea, todo ubicado en la Cordillera de los Andes de la región Metropolitana. Así, el proyecto contempla la ampliación de las operaciones de la mina en 124 hectáreas mediante operaciones subterráneas que atravesarán el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, en Lo Barnechea.

La iniciativa tendría una inversión inicial estimada en US$3.300 millones, además de una adicional en torno a los US$200 millones, para el cumplimiento de los compromisos ambientales definidos por la autoridad.

Cabe recordar que Los Bronces Integrado fue rechazado por una instancia técnica el año 2022, con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acusando que no se podía establecer con precisión el impacto a la calidad del aire, sumando a ello la falta de información que permitiera descartar el riesgo para la salud de la población. Esta decisión fue revertida en 2023 por el Comité de Ministros -instancia política- aprobando de forma unánime el proyecto minero.

En respuesta a esta decisión, en noviembre del año pasado, once consejeros regionales se hicieron parte de las reclamaciones de la comunidad ante la resolución del Comité. Y no sólo los consejeros regionales presentaron reclamaciones, sino también diversas organizaciones, con el objetivo de que el Tribunal Ambiental retrotrajera la autorización ambiental hasta que el proyecto no sea nuevamente evaluado.

“Las reclamaciones presentadas buscan que se resuelvan elementos críticos no evaluados o deficientemente considerados, y que tienen gran impacto. Estamos hablando de un proyecto que no se hace cargo de la grave situación climática que enfrentamos, sin entender el funcionamiento de una cuenca y cómo los impactos aguas arriba van a afectar todo un sistema de vida aguas abajo, poniendo en riesgo las condiciones hídricas del país para los próximos años, afectando a muchos glaciares que ni siquiera considera dentro de su área de influencia”, señaló Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA y representante de las partes reclamantes.

Posible impacto ambiental

Entre los elementos reclamados se encuentran:

La exclusión de forma injustificada de la evaluación sobre los impactos del proyecto en la subcuenca del río Mapocho y del río Aconcagua;

La deficiente modelación y caracterización hidrogeológica del área a intervenir por el proyecto;

La falta de consideración de los factores climatológicos, para la cual no se consideraron las condiciones de escasez hídrica y sequía en ambas regiones;

Y las condiciones que contravienen el derecho humano al agua, principio fundamental que no fue considerado por el comité de ministros al dar la autorización.

Al respecto, la Consejera Regional Sofía Valenzuela señaló que “la crisis climática es una realidad que impacta fuertemente a nuestro territorio. Hoy tenemos 22 comunas con decretos de escasez hídrica vigentes y como consejeros regionales metropolitanos, nos genera máxima preocupación el resguardo de los glaciares y fuentes hídricas de nuestra región. Acá vive más del 40% de la población del país y en este contexto, como Gobierno regional rechazamos la ampliación de la minera Los Bronces, pues entre varios factores, en el proceso de evaluación ambiental su área de influencia fue subestimada dejando fuera 85 glaciares de nuestra cordillera”.

A lo anterior, los consejeros suman las deficiencias en la evaluación de los grandes reservorios de agua dulce, al no inclurir en el área de influencia glaciares y glaciaretes que se encuentran en el entorno del proyecto; la falta de información respecto al efecto del material particulado sedimentable y el carbono negro que se depositaría sobre su superficie, comprobado componente que es precursor del cambio climático.

Otras preocupaciones

Otra de las preocupaciones que se presentaron fueron los eventuales efectos en la contaminación del aire y las inadecuadas medidas de compensación presentadas por Anglo American, las cuales incluyen acciones como aspirado (día por medio) de calles en ruta G-21, pavimentar todas las rutas por donde pasen vehículos que sean parte del proyecto, reemplazar los calefactores de leña con calefactores eléctricos en 89 hogares alrededor de la ruta G-21, entre otras, lo que no soluciona los posibles problemas en la salud de las personas que pudieran acentuarse en una ciudad que ya tiene elevados niveles de polución.

“Tenemos estudios académicos que dan cuenta que un 82% del derretimiento de glaciares en nuestra región se estaría produciendo por la actividad minera. Es por esta razón que creemos que el Estudio de Impacto Ambiental no consideró todos los factores críticos para la resolución de calificación ambiental y hoy venimos a presentar todos los antecedentes para solicitar la invalidación administrativa”, indicó Sofía Valenzuela.

Estreno de serie documental “Por Aquí NO”

«Es inaceptable que el presidente de un gobierno ‘ecologista’ pusiera en fila a sus ministros para aprobar esta atrocidad». Estas fueron algunas de las palabras dichas por Matías Asun, director de la ONG Greenpeace Chile, cuando -a principios de este mes de mayo- estrenaron el documental “Subamos la voz, bajemos los Bronces Integrado.

Se trata de una serie documental que busca alertar a la población sobre los impactos de este megaproyecto. A lo largo de seis capítulos narrados por la actriz Daniela Vega, la ONG acusa que el proyecto de la transnacional canadiense Anglo American contaminará el aire con material particulado, consumirá una gran cantidad de agua en un contexto de extrema escasez hídrica y destruirá glaciares.

El estreno fue acompañado de una campaña de firmas bajo el lema “Subamos la voz: Bajemos Los Bronces”, iniciativa que ya suma más de 20 mil adherentes. Asún explicó que la campaña busca “darle a la Cordillera la importancia que se merece”. En ese sentido, destacó que el cordón montañoso actúa como “una barrera protectora al ser un reservorio de agua para el futuro en un contexto de crisis climática e hídrica, donde los glaciares presentes en ella alimentan a nuestros ríos y esteros”, estando “bajo amenaza por la operación minera que busca expandirse al interior del cordón montañoso”.

Finalmente, Silvana Espinosa, vocera de Greenpeace Chile, agrega que “Los Bronces Integrado es un proyecto de expansión minera que ha estado operando durante más de un siglo, contaminando a nuestra preciada cordillera de Los Andes. Por eso, la aprobación de un proyecto como este representa un retroceso en un momento en que la protección de nuestra naturaleza se presenta como la mejor estrategia para hacer frente a las consecuencias del Cambio Climático. Es imperativo que todos los habitantes de la Región Metropolitana tomemos conciencia de esta situación y nos unamos a esta campaña para detener conjuntamente el avance de este proyecto altamente destructivo”.



