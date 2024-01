¿Qué opina el oficialismo sobre el pre acuerdo entre Codelco y SQM respecto a la explotación del litio?

Desde críticas por la alineación con SQM, respecto al liderazgo de Ponce Lerou -yerno de Augusto Pinochet- en dicha empresa privada, hasta aspectos «positivos» en la economía de Chile. Es así, como diversas opiniones se han visto involucradas por parte de parlamentarios del oficialismo, en donde algunos mencionan estar de acuerdo, mientras que otros no se encuentran del todo convencidos y hasta preocupados.

Hasta el momento, el preacuerdo ha recibido cuestionamientos por el rol que ha cumplido la empresa privada en los casos de financiamiento ilegal en la política nacional.

Comunidades indígenas acusan que el acuerdo fue a sus espaldas, y de hecho, han existido diversas movilizaciones por las mismas comunidades atacameñas, mencionando que estas no cesarían hasta que «el Presidente de la República cumpla su palabra de venir al acuífero del Salar de Atacama y comprenda in situ los daños y su afectación».

Ante esto, El Ciudadano consultó con diferentes parlamentarios del oficialismo su opinión y observación de dicho pre acuerdo.

Diputado por el Distrito N.º 4 de la Región de Atacama, Jaime Mulet (FRVS)

El diputado Jaime Mulet, menciona tener ciertos reparos respecto a dicho pre acuerdo, que cree que deben ser aclarados: «Uno, tiene que ver con que no está incorporada con claridad la planta de concentración del Carmen ubicada en Antofagasta en el convenio, de manera que SQM podría tener un negocio paralelo, digamos, a la sociedad futuro que se forma con CODELCO, y eso obviamente es algo que tiene que aclararse, no está del todo dilucidado».

En segundo lugar, expone que otra observación -y que se relaciona en parte con la anterior- es que SQM va a poder seguir explotando en otros yacimientos de litio, ya sea en Chile o en el extranjero, ya que arma una sociedad enteramente nueva con Codelco: «Codelco va a seguir existiendo y SQM va a seguir existiendo, esa nueva sociedad es la que va a explotar el salar de Atacama, de manera que, si SQM va a seguir explotando litio en otros lugares, que no sea el salar de Atacama. La incorporación, la valorización del aporte que hace a este entendimiento con CODELCO es significativamente menor, porque su conocimiento, su historia, sus labores de especialidad en la comercialización y otros elementos que son muy importantes, los va a aportar solo como una especie de franquicia, porque ellos la van a poder estar utilizando igual en otros negocios propios, de manera que no tienen el valor y la connotación que se quiere dar. Esos dos reparos que se pueden aclarar».

Y en tercer lugar, cuenta que «entiendo que el precio que en este momento se ha dado, que el precio que está pagando SQM, por quedarse con el 49,9% del litio del negocio del salario de Atacama por 30 años, y del año 30 al año 60, es extremadamente bajo. Y hay cuentas que se han sacado, hay diversas opiniones que se han dado sobre ello. Ahora el punto, y el análisis que hay que hacer, es qué otra alternativa tenía el Estado de Chile hoy día, bajo un gobierno progresista, que estableció una determinada política nacional del litio en el mes de abril, no tenía muchas alternativas. Si bien es cierto, reconozco que es un precio muy bajo, ya que los flujos futuros que va a recibir SQM, en el 49,9% de la sociedad futuro, que son extremados, extremadamente altos, en relación a lo que está pagando ahora, creo que el Gobierno del Presidente Boric, tenía pocas alternativas».

Finalmente, expone que hasta ahora tiene una posición fija y que: «Mientras no terminen de aclararse algunas cosas, yo no suscribiría a un convenio de esta naturaleza».

Diputado Patricio Rosas (exmilitante del partido Socialista e IND)

Mientras tanto, el diputado Patricio Rosas (IND), expuso: «Estratégicamente, para obtener un rápido control de ingresos de Codelco y del gobierno, y además, de la administración actual en el tema del litio, es lo que había que hacer. Es decir, la salida más rápida para poder partir el 2025 ya con trabajos en relación al litio, y también para expandir Codelco hacia esa línea de desarrollo», comentó.

Diputado Hernán Palma (PH)

Por otro lado, el diputado del Partido Humanista, comentó tener una opinión encontrada por el pre acuerdo, especialmente por el aliado del SQM: «Por un lado, uno piensa en el bien mayor del país. Creo que no es menor que la principal exploradora y explotadora en el Salar de Atacama que es 90% del recurso, haga un convenio público-privada, donde el Estado tendrá una co-participación muy alta de un 50+1, que finalmente solo divide el país. Entonces, creo desde el punto de vista de la economía y de lo que eso va a implicar para un país que tiene que avanzar en las vías de desarrollo, me parece que es una muy buena noticia. Pero el tema es el aliado, porque SQM lo maneja Ponce Lerou, que es yerno de Pinochet, que estuvo involucrado en otros temas controversiales, entonces eso produce sentimientos encontrados. De todas maneras, confío en la nobleza del Presidente Boric, y creo que detrás de esto están las mejores intenciones».

Diputada Ana Maria Gazmuri (AH)

En tanto, la diputada Ana María Gazmuri, resalta tanto los aspectos positivos, como también los negativos, pero sobre todo, las preocupaciones que le genera: «Me sumo a un grupo de parlamentarios que están preocupados por este pre acuerdo de entendimiento, recordemos que el acuerdo definitivo tiene que firmarse en marzo del 2024, hay tiempo aún», dijo.

«Evidentemente hay un aspecto muy positivo que ha sido explicado por el Gobierno y el sistema parlamentario, que tiene que ver con los beneficios fiscales, y todo lo que eso implica. Ahora, el problema son los marcos de entendimiento, principalmente porque hay varias contradicciones, si nos remontamos un poco en el tiempo, el propio Presidente Boric dijo que esto se iba a resolver mediante una licitación si fuera pública, competitiva y trasparente, y eso no ocurrió. Y nos encontramos con este anuncio con la prensa, que incluso vemos que al consejo del pueblo atacameño no se ha informado, vemos que no se ha cautelado sus preocupaciones, sobre todo por lo medioambiental«, comentó.

Además, resaltó que otro de los aspectos que le ha inquietado y que es cuestionable es: «Con quién se está ligando Codelco hoy en día. Creo que eso no es menor, más allá de que no esté involucrado, evidentemente sigue siendo uno de los grandes beneficiados».

Diputada María Candelaria Acevedo (PC)

La diputada María Candelaria Acede, piensa en este caso, que a rasgos generales es un acuerdo que deja más aspectos positivos que negativos. Y destaca que los rasgos negativos, son más que nada por un tema de ética: «En lo negativo, es claro que este acuerdo se dé con SQM y particularmente con el sobrino del dictador es una mancha en este convenio, dado la forma en la que Ponce Lerou se apropió de este recurso estratégico como lo es el litio, además de su vinculación a hechos delictivos como lo es el financiamiento irregular a la política, hechos por los que fue condenado en su minuto», explicó.

Y en cuanto a lo positivo, destacó el impacto político, económico y social: «Hay varias aristas, siendo la principal que existe un impacto político enorme en cuanto a legitimar el derecho del Estado a explotar sus recursos naturales estratégicos, más con el litio en donde se viene a acelerar este proceso, del cual hasta no hace mucho tiempo no se tenían mayores novedades. Es un camino que sin duda debemos mirar con atención, y así apuntar a recuperar otros minerales estratégicos como lo son los lantánidos o tierras raras que se pretenden explotar en la región del Biobío, que al igual que el litio, son insumos vitales para desarrollar tecnología de punta».

Además, expuso que: «Este acuerdo también legitima al sistema democrático en su totalidad, ya que da cuenta que bajo las reglas actuales, bajo la normativa vigente, el Estado a través del gobierno de turno puede abordar la reintegración de los recursos naturales para beneficio de todos y todas las chilenas y no solamente para quienes se han aprovechado hasta más no poder del patrimonio nacional».

Diputada Lorena Fries (CS)

Por último, la diputada de Convergencia Social, Lorena Fries, mencionó estar completamente de acuerdo con el pre acuerdo: «Es un buen proyecto, porque por primera vez en relación a un recurso como es el litio al 2030, Codelco pasa a ser un accionista mayoritario, y por lo tanto, se involucra el Estado de Chile en la producción de litio. Lo segundo, es que antes del 2030, entre que empieza a regir el 2025 y el 2030, donde el socio mayoritario es SQM, el Estado de Chile va a percibir utilidades, no solo lo que viene del arriendo del territorio, ni de los impuestos, sino que va a ir recibiendo gradualmente más utilidades».

Además, visibilizó la necesidad de incorporar a las comunidades, y que cree que por todos lados es positivo, exceptuando el acuerdo con SQM: «Si se hacia con otro socio que no fuera SQM, el 2025 al 2030 que es cuando SQM tiene el arriendo para sacar litio, Chile no iba a recibir casi nada en términos de utilidades. Por lo tanto, nos sacamos un sapo por un bien mayor», dijo.