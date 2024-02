¿Qué pasó realmente con Jorge Alis y su presentación en «Juntos, levantemos Chile»?

Jorge Alis acusa censura ¿Qué pasó al cierre del evento solidario “Juntos, levantemos Chile”?

El humorista iba a aparecer en el show, estaba anunciando, pero el espectáculo solidario llegó a su fin poco antes de las 2 de la mañana sin explicación sobre su ausencia.

Minutos después de la conclusión del evento, Alis subió un video a su cuenta de Instagram explicando por qué no participó en el evento.

En el video, filmado desde el estacionamiento del recinto en Parque O’Higgins, explicó que la organización le habría indicado que había “ciertas cosas que no se podían decir en televisión“.

“Teníamos crítica social que parece que no servía, no se pueden decir, y por eso molestó”, dijo el argentino. Añadió que “es una mierda que no se puedan decir ciertas cosas y que haya censura. Veníamos a apoyar, y al final no se pueden decir cosas, no sé por qué”.

«Veníamos a apoyar, y al final no se pueden decir cosas, no sé por qué. Lo lamento, tenía muchas ganas de estar apoyando, vamos a hacer eventos donde se pueda hablar de cualquier cosa, sin que te digan qué es lo que puedes hablar», dijo el humorista.

Eso sí, Jorge anunció que de verá alguna manera hacer o participar en otros eventos para aportar con su grano de arena a las personas afectadas por los incendios de la Quinta Región.

Mira el video de Jorge Alis reproducido por Piensa Prensa en X

Jorge Alis acusa censura al no aparecer en el evento solidario "Juntos Chile se Levanta".

"Es una mier… que no se pueden decir cosas…"

"Veníamos a apoyar, y al final no se pueden decir cosas, no sé por qué. Lo lamento, tenía muchas ganas de estar apoyando, vamos a hacer… pic.twitter.com/tqmxlRzgTI — PIENSAPRENSA (@PiensaPrensa) February 17, 2024

¿Qué dijo la productora?

La producción de “Juntos, Chile se Levanta” respondió a las acusaciones de Jorge Alis, quien debió salir después de Illapu, y según Radio ADN, todo fue por problemas de tiempo, ya que el evento debía cerrar a las 2 de la mañana, sin contratiempos, por lo que el comediante argentino no alcanzó a salir.

