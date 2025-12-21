Radiografía electoral: El abrumador triunfo de Kast en las cárceles de Chile con más del 63 %

Análisis electoral en recintos penitenciarios revela contundente apoyo a la ultraderecha

Un análisis detallado de los resultados del balotaje presidencial en los centros de votación habilitados al interior de las cárceles del país revela una tendencia política marcada y contundente a favor del candidato de ultraderecha, José Antonio Kast.

De acuerdo con un reporte del diario La Tercera, el abanderado del Partido Republicano se impuso en 14 de los 19 penales donde se instalaron mesas, consolidando una victoria amplia en este segmento del electorado. Los datos duros son elocuentes: Kast obtuvo 394 votos en recintos penitenciarios, lo que corresponde al 63.04% de los sufragios válidamente emitidos, mientras que su contraparte, Jeannette Jara, alcanzó 231 votos (36.96%), según la revisión realizada por el citado medio.

La distribución geográfica de estos resultados muestra victorias arrolladoras de Kast en cárceles de norte a sur, con porcentajes que superan el 90% en recintos como el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CP) de Alto Hospicio (90%) y el CP de La Serena (93.94%). La Tercera destaca que, en contraste, Jara solo logró imponerse en cuatro establecimientos, con sus mejores desempeños en el CP Biobío (74.58%) y el CDP Puente Alto (67.57%).

En la cárcel de Punta Arenas Kast obtuvo el 94,74 % de los votos sobre 1 voto que recibió Jara que representó el 5,26 %.

CP Arica (48): Kast 64,58% (31) Jara 35,42% (17)

Kast 64,58% (31) Jara 35,42% (17) CP Alto Hospicio (60): Kast 90% (54) Jara 10% (6)

Kast 90% (54) Jara 10% (6) CP Antofagasta (55): Kast 63,64% (35) Jara 36,36% (20)

Kast 63,64% (35) Jara 36,36% (20) CP Femenino Antofagasta (27) : Kast 48,15% (13) Jara 51,85% (14)

: Kast 48,15% (13) Jara 51,85% (14) CDP Calama (27): Kast 77,78% (21) Jara 22,22% (6)

Kast 77,78% (21) Jara 22,22% (6) CDP Tocopilla (36): Kast 83,33% (30) Jara 16,67% (6)

Kast 83,33% (30) Jara 16,67% (6) CP La Serena (33): Kast 93,94% (31) Jara 6,06% (2)

Kast 93,94% (31) Jara 6,06% (2) CP Valparaíso (17): Kast 82,35% (14) Jara 17,65% (3)

Kast 82,35% (14) Jara 17,65% (3) CCP Colina (29): Kast 75,86% (22) Jara 24,14% (7)

Kast 75,86% (22) Jara 24,14% (7) CPF San Joaquín (27): Kast 59,26% (16) Jara 40,74% (11)

Kast 59,26% (16) Jara 40,74% (11) CDP Santiago Sur (32): Kast 50% (16) Jara 50% (16)

Kast 50% (16) Jara 50% (16) CDP Santiago 1 (15) : Kast 53,33% (8) Jara 46,67% (7)

: Kast 53,33% (8) Jara 46,67% (7) CDP Puente Alto (37): Kast 32,43% (12) Jara 67,57% (25)

Kast 32,43% (12) Jara 67,57% (25) CPF San Miguel (29): Kast 62,07% (18) Jara 37,93% (11)

Kast 62,07% (18) Jara 37,93% (11) CP Rancagua (11): Kast 72,73% (8) Jara 27,27% (3)

Kast 72,73% (8) Jara 27,27% (3) CP Biobío (59): Kast 25,42% (15) Jara 74,58% (44)

Kast 25,42% (15) Jara 74,58% (44) CP Temuco (37): Kast 32,43% (12) Jara 67,57% (25)

Kast 32,43% (12) Jara 67,57% (25) CP Valdivia (27): Kast 74,07% (20) Jara 25,93% (7)

Kast 74,07% (20) Jara 25,93% (7) CP Punta Arenas (19): Kast 94,74% (18) Jara 5,26%(1)

El escrutinio también registró un empate técnico en la exPenitenciaría de Santiago (Santiago Sur). Cabe señalar que, del total de 1,011 personas habilitadas para votar en estos recintos (que incluían a 338 personas privadas de libertad, 277 funcionarios de Gendarmería y 41 externos), solo ejercieron su derecho 656, equivalente a una participación del 64.89%.

Esta radiografía electoral al interior del sistema carcelario no solo confirma la tendencia nacional que llevó a Kast a la presidencia con el 58.16% de los votos, sino que expone de manera cruda la penetración de su discurso en un sector de la población tradicionalmente marginado del debate público.



