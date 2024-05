Ranking mundial de Hot Dogs: choripán argentino vs completo chileno por el primer puesto

TasteAtlas Revela los 48 Mejores Hot Dogs del Mundo: Completo chileno peleando la punta

TasteAtlas, el reconocido portal internacional de alimentos y bebidas, ha publicado su lista de los «48 Mejores Hot Dogs del Mundo», basada en las valoraciones de su audiencia global, “que ignoran las valoraciones bot, nacionalistas o patrióticas locales, y dan valor adicional a las valoraciones de los usuarios que el sistema reconoce como conocedore”, señala el portal de TasteAtlas que se ha convertido en un referente para los amantes de la gastronomía.

En su reciente publicación, TasteAtlas destaca que su ranking de hot Dogs del mundo, se fundamenta en 2.250 calificaciones recibidas hasta el 15 de mayo de 2024, de las cuales 1.574 fueron consideradas legítimas. «Nuestros rankings no deben verse como la conclusión global final sobre la alimentación. Su propósito es promover excelentes comidas locales, infundir orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad por platos que no has probado», aclara la plataforma.

Encabezando la lista, el emblemático choripán argentino que ha sido aclamado como el mejor hot dog del mundo. «Choripán es lo último en comida callejera argentina, un sándwich que consiste en chorizo y una variedad de condimentos en un panecillo crujiente. Se suele consumir sobre la marcha, ya que se vende mayoritariamente en puestos callejeros de toda Latinoamérica», describe TasteAtlas. Este plato ha conquistado paladares no solo por su sabor inigualable, sino también por su simplicidad y autenticidad”, destaca en su presentación.

El segundo lugar lo ocupa el completo chileno, mostrado como “una versión del hot dog americano”, agregando: “Una de las comidas callejeras más populares en Chile es el delicioso completo. Elaborado con salchichas wiener hervidas servidas dentro de panecillos simples, todo el plato se completa con cantidades generosas de diversos condimentos salados como chucrut, puré de aguacate, tomates picados, mayonesa, mostaza y muchas otras deliciosas combinaciones», destaca TasteAtlas. Esta variedad y riqueza de ingredientes ha posicionado al completo como un favorito indiscutible en Chile y más allá.

Entre los otros destacados en la lista se encuentran el Calle Maxwell polaco de Chicago, EEUU; el Cachorro quente de Brasil; el Polser de Dinamarca; el Hot Dog estilo Chicago de EEUU; el Perro caliente al estilo colombiano; el Perro coney de EEUU; el Chico polaco de EEUU; y el Hot Dog estilo Carolina de Estados Unidos. Cada uno de estos hot dogs refleja la diversidad y creatividad culinaria de sus respectivas culturas.

TasteAtlas es para diversas fuentes gastronómicas, como una guía esencial para descubrir y apreciar la riqueza gastronómica del mundo. Sus clasificaciones, basadas en opiniones no solo celebran la calidad y tradición de los platos, sino que también invitan a los comensales a explorar y disfrutar de nuevas experiencias culinarias.

Para más información y para explorar la lista completa de los «48 Mejores Hot Dogs del Mundo», visite el portal de TasteAtlas en el siguiente enlace:

Seguir leyendo más…