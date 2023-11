Reapareció el imputado: Pablo Longueira asegura que la propuesta de nueva Constitución mantiene «el espíritu libertario» de Jaime Guzmán

El excandidato presidencial Pablo Longueira reapareció este domingo para defender la propuesta constitucional que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre. En entrevista con La Tercera, el exmilitante UDI aseguró que este segundo proceso constituyente ya representa un triunfo para la derecha, sea cual sea el resultado de la elección.

«El problema de este plebiscito para la derecha es que la derecha ya lo ganó. La izquierda tiene que elegir -según ellos- entre dos proyectos que consideran malos; nosotros, en cambio, tenemos que elegir entre dos proyectos buenos (…) Desde el punto de vista político es evidente que la centroderecha ya ganó», señaló Longueira en la entrevista.

«(La derecha) pasó de una derrota monumental del plebiscito inicial a concluir en una Constitución en que los adversarios están legitimando la Constitución de Pinochet y de Lagos. Este fue el plebiscito que no hizo Lagos en 2005. Por lo tanto, va a quedar legitimada, y eso tiene un valor político enorme», agregó.

Consultado respecto a si el texto vigente es la Constitución de Pinochet o la de Ricardo Lagos, el exsenador respondió que «es más la Constitución de (Jaime) Guzmán, en realidad Guzmán está en las dos».

«Si gana el apruebo está el espíritu libertario de su Constitución, y si gana y se legitima la del 80, es la Constitución donde Jaime imprimió un sello fundamental. Entonces, es una Constitución más de Pinochet que de Lagos, pero mis amigos de izquierda hoy por primera vez dicen que es la de Lagos», añadió.

Falta de acuerdos

Longueira también reconoció que hubo falta de acuerdos en el Consejo Constitucional. Sin embargo, responsabilizó al oficialismo de no haber tenido voluntad para conversar con los consejeros de Republicanos y Chile Vamos:

«(Chile Vamos) no tenía ninguna posibilidad. Lo intentaron y se dieron cuenta de que no había intención de llegar a acuerdos. Se dieron cuenta cuando Chile Vamos y republicanos incorporaron iniciativas del mundo de la izquierda y ellos mismos votaron en contra. El PC pautea al gobierno y a todos los consejeros. El objetivo era no llegar a acuerdos y quedó en evidencia», declaró.

«El gran problema es que no hay centro, entonces es muy difícil el diálogo. Desaparecieron la centroizquierda y la socialdemocracia, y el Partido Socialista, que podía ser el más estructurado del mundo de la izquierda democrática, está muy absorbido por el PC y el Frente Amplio», agregó.

Finalmente, Longueira destacó el rol de Republicanos asegurando que «yo sé que tiene harta publicidad criticarlos, pero creo que los republicanos lo hicieron muy bien en el proceso constitucional. Ellos podrían haber tirado la pelota para afuera, podrían no haber respetado los 12 bordes o haber hecho fracasar el proceso de varias otras formas. Pero nada de eso ocurrió. Incluso, hubo votaciones en las que ellos buscaron un acuerdo más amplio y no hubo respuesta».