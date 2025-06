«Recuerdos de una vida», retrospectiva de la cineasta Beatriz Maldonado Cortés

Beatriz Maldonado Cortés, cineasta, artista, mujer valiente creativa y autora de obras que han quedado para siempre en el recuerdo de nuestra realidad. Comprometida con las luchas del movimiento LGTBQ+, dejó tras sí una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de amarla, conocerla y descubrir su arte creativo.

Desde siempre soñó con hacer cine. Sus referentes fueron irreverentes creadores de obras de culto que marcaron la historia del séptimo arte, como Pier Paolo Pasolini, Fassbinder, Polansky, Eisenstein, Tarkovsky y Almodóvar.

Beatriz nació un 21 de abril de 1977, en Moscú. Desde pequeña, su vida fue una travesía de viajes, descubrimientos y encuentros con diversas culturas, que nutrieron su mirada con sensibilidad y compromiso cinematográfico.

Se graduó como cineasta y directora de fotografía en la Escuela de cine de Chile, el año 2000. Viajó por Latinoamérica y Europa.

Participó en numerosos festivales de cine nacionales y extranjeros, destacando su incursión en el XX festival Internazionale di Film con tematiche Omosessualidad di Torino 2005, en Italia, con su cortometraje «Sentimientos«.

Su cine habla de amor, de la marginalidad, del VIH, de las violencias silenciadas, de la soledad, del abandono. Nunca temió incomodar, incluso cuando el ambiente artístico chileno muchas veces le cerró las puertas por su identidad y osadía. Por el contrario, buscaba siempre abrir miradas, tocar las fibras más hondas, poner en escena a aquellos que muchas veces se prefiere ignorar.

En su cortometraje «Per favore non andare» («Por favor no me abandones«), Beatriz reunió a una economista italiana que nunca había actuado, y a Patricia López – talentosa actriz nacional -, creando una dupla insuperable y poderosa bajo su atenta dirección.

Su largometraje «Ni una caricia» (2010) fue uno de los más valientes. Con amor, pone sobre la mesa las heridas sociales de una época que no estaba lista para escucharlas.

Beatriz nos dejó demasiado pronto, a los 42 años, el 14 de septiembre de 2019. En un trágico accidente, murió en Taxco, México, pero sus sueños, sus ideas, su mirada, su intrépida cámara, siguen vivos.

Hoy la homenajeamos con «Recuerdos de una vida«, retrospectiva a realizarse el viernes 20 de junio, desde las 17.00 a las horas, en CCC (Centro de Cine y Creación), Raulí #581, Santiago Centro.

La muestra incluye un conversatorio con la participación de Roberto Doveris – escritor de «Ficcion marica» -, y Roser Fort – Directora del Centro de Arte Alameda -. También se inaugurará una exposición en memoria de la creadora.

Beatriz, amada hija, amiga, hermana, compañera, colega, donde estés… sigue volando libre, como la jaula que se volvió pájaro o un cisne multicolor, con las plumas de los colores diversos del arco iris.