Red solidaria: Así se activan los centros de acopio en apoyo a damnificados y brigadistas por incendios forestales

Incendios forestales: Campañas de ayuda para los centros de acopios

Ante la emergencia generada por los incendios forestales en la Región del Biobío, múltiples instituciones han activado centros de acopio para canalizar la ayuda de manera organizada. La Cruz Roja Chilena en Talcahuano recibe, en su sede de Blanco Encalada 880, artículos de primera necesidad como alimentos no perecibles, agua, artículos de limpieza e higiene personal, pañales, gotas para los ojos y cremas para quemaduras, según detalló la organización. El horario de recepción es de 10:00 a 18:00 horas.

Los cuerpos de bomberos de diversas comunas solicitan insumos específicos para sus equipos en terreno. De acuerdo a información difundida en redes, Bomberos de Penco requerirían lagrimales para ojos en el puesto de mando en la Cancha Hospital, frente a Población VIPLA. Por su parte, la Primera Compañía de Bomberos de Quillón, ubicada en Cayumanqui 344, y las cuatro compañías de San Pedro de la Paz requerirían agua embotellada individual, bebidas isotónicas y barras de cereal o proteína, información confirmada por las propias instituciones. En Hualpén, la Primera Compañía (Alemania 2828) y el Anfiteatro Municipal (desde el domingo 19 a las 14:00 horas) reciben los mismos artículos.

Para la población afectada, el Espacio Huellas (Castellón 396, Concepción, desde las 12:00 horas) actúa como centro de acopio integral. Sus requerimientos, según su convocatoria, incluyen agua, alimentos no perecibles, artículos de higiene y limpieza, pañales, comida para mascotas, mascarillas, guantes y barras energéticas, atendiendo necesidades básicas humanas y de animales de compañía.

La ayuda para la fauna afectada se coordina a través de varias agrupaciones. Animalistas y Ayuda CCP recibe alimento para mascotas, mangueras y caniles en Campos Deportivos 546, Lomas de Bellavista, Concepción, según informó su presidenta, Natalia Sáez (contacto: 948009075). En Quillón, la Organización Quillón Verde solicita comida para perros y gatos, correas, trigo, maíz, suero y gasas, con punto de entrega en O’Higgins 1601, según indicaron a través de sus números de contacto (+56 9 8672 3879 y +56 9 3719 0550).

Otras organizaciones también se suman a la ayuda. La agrupación Cocineros Unidos CCP, según su comunicado, está recibiendo gotas para los ojos, agua y mascarillas, con consultas y donaciones a través del número +56942897741, y anunció que próximamente iniciará una campaña para alimentación.

Municipalidades en el país

AMUCH, Asociación de Municipalidades, publicó en sus redes sociales: “LOS MUNICIPIOS DE CHILE AYUDAN A CHILE (…) Acércate a tu municipio, a través de sus canales oficiales, e infórmate sobre los centros oficiales de acopio y las formas de colaborar de manera segura y organizada. En momentos difíciles, la información responsable salva vidas.

Entre diversas autoridades comunales, la Municipalidad de Maipú, cuyo alcalde, Tomás Vodanovic, anunció en la misma red social la habilitación de un punto en la Plaza de Maipú desde el lunes a las 10:00 horas para recolectar agua embotellada, alimentos no perecibles y comida para mascotas.