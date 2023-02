Relato de dos testigos claves permitió identificar a «Lucho Plátano» como autor del asesinato de comisario Valdés

El miércoles, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a Luis Vásquez, conocido como «Lucho Plátano», principal sospechoso del asesinato del detective Daniel Valdés, hecho registrado en La Cisterna el pasado mes de enero.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la Fiscalía Metropolitana del Sur detalló que «Lucho Plátano» fue imputado por robo con homicidio.

«Tras diligencias lideradas por Fiscal Regional Metropolitano Sur Héctor Barros con Fiscalía Alta Complejidad @fiscalia_RMSur @PDI_CHILE detuvo a imputado por robo con homicidio de comisario Daniel Valdés registrado el 17 de enero en La Cisterna. Familia víctima ya fue comunicada», señalaron.

El sujeto fue detenido en la población La Bandera, en la comuna de San Ramón.

«Nos hemos entrevistado con él para efectos de darle lectura a sus derechos e informarle las razones por las cuales está detenido. Se le informó también a la Defensoría Penal Pública para efectos de que pueda representarlo si no tiene un abogado y en este caso en particular hasta el momento no requerimos la declaración de él para efecto de imputarle los hechos, toda vez que tenemos evidencia objetiva científica que hemos recogido junto con las policías», expresó el fiscal Héctor Barros.

Cabe recordar que, el hecho se produjo el pasado mes de enero en La Cisterna, cuando un individuo le disparó en 14 ocasiones al funcionario policial. Cuatro de los tiros lo impactaron y murió tras ser llevado al Hospital Barros Luco.

Testimonios claves contra Lucho Plátano

Este viernes salió a la luz que las declaraciones de un taxista informal y de un testigo protegido que se encontraba en el sitio del suceso, fueron claves para identificar a «Lucho Plátano» como autor del asesinato del comisario Daniel Valdés.

Según lo consignó La Tercera, Gabriel Inostroza Morales, quien trasladó hasta el sitio del suceso a Lucho Plátano, en un primer momento se catalogó como testigo, pero actualmente está siendo imputado en calidad de encubridor.

En su testimonio señaló que el pasado 17 de enero, el imputado lo llamó para que lo fuera a buscar a Lo Blanco para ir hasta la población San Gregorio, en La Granja; sin embargo, luego le dio otras indicaciones hasta la casa del comisario Valdés.

“Él me dijo que parara y luego que lo esperara, yo dejé las luces prendidas del vehículo, luego de lo cual se bajó. Solo dijo que lo esperara (…) Yo solo vi que se bajó del vehículo, no me percaté hacia dónde se dirigió, y luego escuché una ráfaga de disparos. No recuerdo que se bajara con un arma desde el vehículo, solo con guantes, lo que no me llamó la atención, nunca pensé nada malo”, relató al tiempo que destacó que Vásquez volvió con un arma en la mano.

Posteriormente, «Lucho Plátano» habría ingresado al auto y obligado a darse a la fuga.

“Mientras íbamos en la marcha, el Luchito iba hablando por teléfono, señalando ‘me salió un rati, me iba a disparar’, que le tuvieran un auto, y me decía acelera”, dijo.

El sujeto señaló que tras dejar a Luis Vásquez a su casa, se fue también a su hogar, cuando más tarde Carabineros fue a visitarlo, y él les relató lo que había pasado.

“Mientras conversaba con los carabineros, les comenté que el Lucho había sido la persona que había asesinado al policía, de hecho me mostraron fotos de él y lo reconocí”, y enfatizó en que desconoce cómo sabía que era Lucho el que había disparado, consignó Bío Bío Chile.

Otro testimonio clave fue el de un vecino del comisario Valdés, quien se encontraba a las afueras de su casa, mientras el uniformado regaba el pasto tal y como era su costumbre.

Al respecto, el testigo protegido, indicó que presenció cómo una persona con una chaqueta ancha y un pasamontañas se acercó hacia los dos,- por lo que se tiró al suelo— y posteriormente sacó un arma, le disparó al comisario PDI y le robó su celular, una pistola y su placa para luego darse a la fuga.

“Desde mi punto de vista, el hecho que le pasó a Daniel no se trataría de un robo en ningún caso. Yo que estuve en el lugar, noté que este sujeto llegó directamente donde Daniel a dispararle”, señaló y negó que tuviera algún tipo problemas con gente alguien, descartando una de las hipótesis, que era que la bala realmente iba hacia él.

