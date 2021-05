Renuncia de miembros del Tribunal Electoral siembran desconfianza sobre las presidenciales de Perú

La renuncia de la directora, Delia Revoredo, y de dos miembros del Tribunal del Pacto Ético Electoral, Gastón Soto Vallenas y Carmen McEvoy, han despertado serias inquietudes respecto de la limpieza de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a realizarse el próximo domingo 6 de Junio.

El hecho ocurre a escasos 8 días del balotaje entre los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

La dimisión trascendió este sábado reciente, dándose a conocer una carta enviada al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, en la que los renunciados argumentaron que lo hacían debido a la “imposibilidad de cumplir todos los compromisos” asumidos al conformar el tribunal, lo que especificaron diciendo que “no hemos contado -ni contaríamos en las siguientes semanas- con un respaldo leal en parte del equipo de apoyo logístico que nos ha sido asignado por el Jurado Nacional de Elecciones”.

La falta de apoyo logístico hace referencia a su incapacidad para poder hacer un acompañamiento y fiscalizar el proceso electoral debido a la carencia de recursos para dicha tarea. En la carta dicen que “nos despedimos orgullosos de haber servido al Perú en estos momentos tan difíciles y agradeciéndoles la deferencia de habernos propuesto y elegido como miembros de este Tribunal”.

CASTILLO ARRIBA EN LAS ENCUESTAS

Según tres encuestas realizadas la semana previa a la elección, Castillo gana por lejos a la candidata del fujimorismo. Sin embargo, los estudios encargados por los principales medios escritos peruanos, han presentado resultados que acortan cada vez más lo que se consideró una segura victoria por parte del candidato de izquierda.

Según estos sondeos, cada vez más se estrecharía la distancia entre ambos candidatos. Los mismos medios en sus noticias, columnas de opinión y editoriales muestran su preocupación ante la inminente llegada de Castillo a la presidencia.

Una encuesta hecha por el Instituto de Estudios Peruanos para el diario La República, confirma que el abanderado de Perú Libre concentra el 44.8% de las preferencias electorales, en tanto que un 34.4% estaría tras la opción de Keiko. De esa forma, el candidato de la izquierda marca más de diez puntos por sobre su contrincante. En tanto que los votos blancos o nulos serían de un 12,8%.

Otra medición, realizada por IPSOS Perú, concluyó que Castillo cuenta con un 52.6% de los votos válidos, mientras que Fujimori obtiene el 47.4%. Los votos nulos y blancos de este sondeo alcanzan un 14,3%. Una última encuesta, encargada también IPSOS por el periódico liberal El Comercio, resta distancia entre Castillo y Fujimori, dándole un 51,1% de respaldo al primero, en tanto que un 48,9% a su contrincante.

Lo cierto es que el mayoritario respaldo que recibe el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú ha despertado gran inquietud en la oligarquía limeña, en las embajadas de los países del norte y en los medios transnacionales, generando inmediatas cruzadas de apoyo a la candidata Keiko Fujimori, como el expresado por el escritor Mario Vargas Llosa, quien fue contrincante electoral del padre de Keiko, Alberto Fujimori, en las elecciones de 1990.

Pedro Castillo logró en la primera vuelta electoral un 19,10% de los votos, siendo la primera mayoría en unas elecciones en la que primó la desintegración de los partidos políticos tradicionales y la dispersión de candidatos. En tanto, Keiko Fujimori logró pasar a segunda vuelta con apenas un 13,37% de los sufragios.

El dirigente del pacto Perú Libre es oriundo de Cajamarca, en la sierra norte de Perú, fue rondero (miembros de rondas campesinas de defensa comunitaria), es profesor de enseñanza primaria con un magíster en Psicología Educativa y fue conocido públicamente al liderar una huelga de profesores en 2017 que se extendió por todo Perú. Su programa de gobierno plantea el fin del neoliberalismo económico, la nacionalización de recursos estratégicos del país, como las explotaciones mineras, el desarrollo de lo que denomina una economía popular con mercados, el apoyo a la agricultura, el cuidado del medio ambiente y la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución.

La candidatura de Castillo ha recibido el apoyo de académicos, historiadores y científicos peruanos, así como también de los ex presidentes de Uruguay, José Mujica; y de Bolivia, Evo Morales.

¿LA REAPARICIÓN DE SENDERO LUMINOSO?

Un atentado ocurrido el 24 de mayo pasado en la localidad de San Miguel del Ene, una zona selvática del interior situada a unos 250 kilómetros al este de Lima, que cobró la vida a 16 personas, cuatro menores entre ellas, vino a remecer el proceso eleccionario peruano.

El periodista de EFE, Fernando Gimeno, llama la atención de la reaparición de Sendero Luminoso al igual que en otras vísperas de elecciones presidenciales, como ocurrió en los años 2011 y 2016. Su retorno a escena conlleva una memoria de tiempos de terror y violencia en plena discusión electoral.

Sendero Luminoso fue un grupo guerrillero de inspiración maoísta que fue protagonista de un sanguinario conflicto armado en las décadas de 1980 y siguiente. Se calcula que junto al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales y la punición de comunidades campesinas causaron 69.000 muertos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

Pese a declararse extinto, Sendero Luminoso reaparece en los días previos a las elecciones. Esta vez lo hizo en un perdido valle de los Ríos Apurimac, Eme y Mantaro (VRAEM) y su accionar contempla importantes repercusiones políticas en unas polarizadas elecciones.

Poco tiempo después de ocurrido el atentado, uno de los asesores más próximos a Keiko, el ex-ministro Fernando Rospigliosi, responsabilizó inmediatamente al grupo guerrillero y contó que “Estos miserables criminales han dejado volantes en el lugar diciendo No a Keiko”. En la amplia cobertura que tuvo en los medios peruanos advirtió que si Fujimori no gana la violencia volvería.

Según detalló el corresponsal de la Agencia EFE, la atribución del atentado a Sendero Luminoso fue compartida por el Ejército y la policía dos días antes de que llegara al inaccesible lugar del atentado el primer agente policial. El propio Rospigliosi ya había advertido sobre acciones terroristas inminentes en la región y no tardó en difundir, junto con Pedro Cateriano, fujimorista y ex-ministro de Defensa, fotos de la masacre ocurrida en sus redes sociales. Sin embargo, tal como destaca el periodista, el atentado no reprodujo las formas de Sendero, quienes proclamaban discursos y portaban uniformes, algo que no ocurrió en el reciente ataque.

Rospigliosi incluso aprovechó el conmovedor hecho para instalar la discusión electoral en el ámbito de la seguridad ante el terrorismo, prometiendo como asesor técnico de Fujimori, que de resultar vencedora resolverían el problema en 6 meses.

Jaime Antezana, investigador sobre violencia y narcotráfico del Instituto Peruano de Economía y Política (IPEP), afirmó a EFE que «esto ha sido una masacre criminal, llanamente. Y tiene dos posibles explicaciones. Una es que se trata de un ataque exprés de los Quispe Palomino (una facción perdida de SL) para beneficiar al fujimorismo».

El investigador agregó que “esta semana Castillo lidera las encuestas, y la derecha entra en desesperación. Ya había voceros de Keiko hablando de amenazas terroristas, coches bomba, banderas rojas, mensajes de que el terrorismo pide no votar por Keiko… Por eso quieren que sea Sendero el que perpetra la masacre, una profecía autocumplida”.

LA ESTRATEGIA DE LA CANDIDATURA DE CASTILLO

En tanto, el candidato de la izquierda, Pedro Castillo ha seguido con su campaña electoral. Concentrado en las regiones de Perú y apelando al voto campesino su comando no ha prestado gran atención a los cambios en el tribunal electoral. De igual forma la estrategia de Perú Libre es lograr articular a unos 80.000 apoderados en las mesas de votación para cuidar los votos del candidato.

El vocero del comando, Marco Sipán, insistió en que “debemos cubrir la totalidad de mesas con nuestros personeros a comparación de la primera vuelta del 11 de abril, donde solo se cubrió el 30%. En esta oportunidad vamos a tratar de tener presencia en todas. Por eso estamos recibiendo apoyo de organizaciones políticas que han hecho alianzas con Perú Libre”.

El Ciudadano