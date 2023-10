Repudio a declaraciones de ejecutivo del gremio de hidrógeno verde que exige al gobierno agilizar “permisología” para sus proyectos

Polémicas declaraciones del director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile)

Paradójicamente, mientras en países de Europa (Dinamarca y Alemania) se abren interrogantes sobre la viabilidad de esta tecnología y por otro, a nivel internacional, se busca el cumplimiento de estándares en materia ambiental y de derechos humanos, en Chile, el director ejecutivo del gremio de hidrógeno verde, sale al paso haciendo declaraciones en El Mercurio pidiendo al Ejecutivo: “agilizar los permisos de proyectos”, esto, a pesar de una serie de beneficios y prioridades otorgadas por el Estado, hecho que es recordado por organizaciones sociales.

En América Latina, Chile es uno de los países que encabeza la promoción de este tipo de energías, para exportaciones, sin embargo, las señales que vienen hasta el momento no son prometedoras, en medio del reclamo de comunidades locales en el País por los impactos y consecuencias sociales y ambientales, hecho que incluso ha sido denominado como “una segunda colonización energética”.

Marcos Kulka, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile), emitió polémicas declaraciones, emulando al presidente del gremio minero, Marko Razmilic (AIA), quien señaló a fines de agosto que: “Se debe agilizar la permisología en la aprobación de proyectos mineros y energéticos”. Hoy, Kula, aparece declarando en esa línea en el diario El Mercurio.

El medio empresarial destacó este 4 de octubre que: “Uno de los principales cuellos de botella a resolver en materia de hidrógeno verde se presenta en la permisología sectorial y medioambiental, se desprende de las críticas de Marcos Kulka, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile)” y sobre ello, cita al personero gremial, quien señaló: «hay una conversación que es bien importante, no solamente para el hidrógeno, de cómo agilizar los permisos».

Los comentarios de Kulka no pasaron inadvertidos. El ambientalista y especialista en política y gobernanza, Diego Luna Quevedo, publicó. “Muy por el contrario a lo que señala desde el gremio de hidrógeno verde, se deben aumentar estándares y requerimientos en permisos ambientales, considerando escala proyectada, riesgos e impactos de estos proyectos para territorios, comunidades y ecosistemas”.

Muy por el contrario a lo que señala desde @h2_chile se deben aumentar estándares y requerimientos en permisos ambientales, considerando escala proyectada, riesgos e impactos de estos proyectos para territorios, comunidades y ecosistemas. pic.twitter.com/8d8u1odvXg — Diego Luna Quevedo (@diegolunaq) October 4, 2023

Reacciones

Lucio Cuenca, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señaló: “Me parece que los dichos del señor Marcos Kulka, Director Ejecutivo de la Asociación Chilena del H2V, son un exceso y bordea la falsedad, decir que el cuello de botella de los proyectos de H2V es la “permisología” sectorial y ambiental, es intentar desviar el foco de los problemas y no hacerse cargo de la improvisación y experimentación que están llevando adelante las empresas y el Estado con esta estrategia. Se están impulsando inversiones de una actividad que está completamente desregulada. No existen normas específicas para la producción (Hidrólisis), transporte y uso del H2V, por lo tanto, no hay parámetros para evaluar riesgos e impactos ambientales”.

Cuenca recordó: “El Estado ha priorizado una Estrategia Nacional del H2V, ha entregado subsidios directos a proyectos a través de Corfo, el Gobierno adquirió una deuda externa por US$ 1000 millones para seguir subsidiando y financiando proyectos, a más de 30 proyectos de Hidrógeno verde se les está entregando tierras del Estado para facilitar su instalación y a otros tantos de generación de energía renovable, y además pretenden no tener normas ni evaluaciones ambientales que protejan los territorios, los ecosistemas y las comunidades, me parece que apelar a la “permisología” es una distorsión de la realidad y se constituye en una demanda y presión indebida”.

Una de las regiones donde más se ha priorizado la expansión de proyectos relacionados al hidrógeno verde, es Magallanes y esta realidad es reflejada por la directora ejecutiva de la organización Kaukeyen y de Acción Climática por Magallanes, Gabriela Simonetti Grez, quien publica: “14 proyectos de Hidrógeno se espera instalar en Magallanes. ¿Dónde?, ¿de qué extensión? (…) Nada de esta información fue entregada a la ciudadanía en consultas del Plan de Acción de H2 en la región. Mínimo que se transparente para entender las verdaderas implicancias de la industria”.

14 proyectos de Hidrógeno se espera instalar en Magallanes. ¿Dónde?, ¿de qué extensión?

Nada de esta información fue entregada a la ciudadanía en consultas del Plan de Acción de H2 en la región. Mínimo que se transparente para entender las verdaderas implicancias de la industria pic.twitter.com/xR3qdDzJjs — Gabriela Simonetti Grez (@G_Simonetti) October 4, 2023

En esa línea, desde el extremo austral del País, el presidente de la Fundación Ciudadanos y Clima, Alejandro Nuñez, indicó ante recientes declaraciones del personero del gremio de hidrógeno verde: “Está claro que algo no calza en el tema del H2 Industrial (que hoy no tiene mucho de verde como le llaman) vs la descarbonización que se promete (…) cuando el gremio pide que se les evalúe más ligeramente, no se está dando cuenta que esto puede provocar que no se analicen correctamente los daños irreversibles que puedan causar los pasivos ambientales y sociales al territorio (…) el que nada hace nada teme ¿no? Sigo pensando que hasta que no se demuestre una verdadera seguridad ambiental el H2 Industrial, un trabajo lento pero seguro, sin tanto greenwashing y pensando en favorecer primero con energía a los territorios que se transformarán en posibles zonas de sacrificio (escuchando a sus pobladores más que al mercado europeo), nunca va a poder ser vista está matriz como el salvador al Calentamiento Global”, indicó el dirigente.

Nuñez finaliza señalando: “Aplaudo a la Academia que ha querido estar actualizada en las necesidades profesionales que podrían requerirse de instalarse la Industria (no ser reactivos está vez), formando a las personas que habitan el territorio, así como también aplaudo de pie a la Sociedad Civil de Magallanes que se ha organizado en un Panel Ciudadano frente al H2 Industrial, para hacer ver el otro lado de la moneda, el que de seguro verán nuestras generaciones futuras”.

Seguir leyendo más…